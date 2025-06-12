От дня божьей коровки до праздника посева: что отмечают 13 июня в России и мире

День швейной машинки, божьей коровки и путешествий отмечают 13 июня
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Свой профессиональный праздник отмечают швеи по всему миру
Свой профессиональный праздник отмечают швеи по всему миру Фото:

На 13 июня выпадает сразу несколько интересных праздников: во всем мире отмечают день швейной машинки и божьих коровок, в храмах вспоминают мученика Ермия Команского, а в народе прислушиваются к кукушке на Еремея Распрягальника. О том, какие праздники выпадают на 13 июня 2025 — в материале URA.RU.

Праздники в мире 13 июня 2025

День божьих коровок

По всему миру 13 июня считается днем божьих коровок
По всему миру 13 июня считается днем божьих коровок
Фото:

Во всем мире 13 июня празднуют день, посвященный одному из самых узнаваемых насекомых — божьей коровке. В этот день принято обращать внимание на ту важную роль, которую играют эти существа в природе: они помогают бороться с вредителями, украшают природу своим ярким внешним видом, а также считаются символом удачи и благополучия в разных культурах мира.

День швейной машинки

Этот праздник посвящен изобретению, которое изменило мир моды и шитья навсегда. В XIX веке швейная машинка совершила настоящий прорыв — она сделала работу портных быстрее, проще и удобнее. В этот день принято благодарить мастеров швейного дела.

Международный день распространения информации об альбинизме

Этот день был учрежден ООН в декабре 2014 года, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с альбинизмом. Это редкое генетическое состояние, при котором в организме вырабатывается недостаточно меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи, волос и глаз. Из-за этого люди с альбинизмом особенно чувствительны к солнечному свету, часто имеют проблемы со зрением и повышенный риск развития рака кожи.

Во многих странах альбиносы сталкиваются с дискриминацией и предрассудками. Во многом это связано с укоренившимися мифами и суевериями в разных культурах. Праздник призван бороться со стереотипами и способствовать толерантности, чтобы каждый человек, независимо от внешности, мог жить полноценной жизнью.

День маленького путешествия

Праздник, призванный напомнить о том, что даже небольшое путешествие может принести много радости и новых впечатлений. В честь праздника стоит отправиться в короткую поездку — это может быть прогулка по соседнему городу или району, поход в парк или лес, посещение музея или просто открытие новых интересных мест недалеко от дома.

Православные праздники 13 июня 2025

День памяти мученика Ермия Команского

В этот день православная церковь вспоминает мученика Ермия, жившего в городе Команы в III веке. Святой Ермий был воином-христианином, который открыто исповедовал веру во Христа и подвергся жестоким мучениям за отказ поклоняться языческим богам. Несмотря на страдания, мученик Ермий не отрекся от своей веры и был казнен за христианские убеждения. В этот день верующие молятся святому Ермию о твердости духа и укреплении веры.

День памяти святого мученика Философа Александрийского

Также 13 июня церковь чтит память мученика Философа Александрийского. Святой Философ жил в III веке в Александрии. Он был человеком глубокой веры и мудрости, за что получил прозвище «Философ». За исповедание христианства он подвергся преследованиям и мучениям, но остался верным Христу до конца жизни.

Народный праздник 13 июня 2025

Еремей Распрягальник: приметы и традиции

В народе 13 июня считался днем, когда заканчиваются все работы, связанные с посевом
В народе 13 июня считался днем, когда заканчиваются все работы, связанные с посевом
Фото:

В народе 13 июня называли Еремей Распрягальник, ведь именно на праздник завершался цикл сельскохозяйственных обрядов, связанных с посевом. Так как 14 мая крестьяне отмечали Еремея Запашника — начало сева, то 13 июня подводили итог проделанным работам. Люди приговаривали: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает» или «Распрягальник — севу край, коня распрягай».

Существовали и погодные приметы на праздник. Например, если кукушка в этот день звонко и часто кукует — к ясной погоде. Но считалось, что к ее голосу все семена уже должны быть в земле, иначе год будет неурожайным. Дождь же на Еремея Распрягальника сулил скудный урожай.

Что можно делать 13 июня

В этот день традиционно распрягали и купали лошадей, выражая благодарность за их весенние труды. Разрешалось сеять бобовые культуры — фасоль, горох или бобы. Чтобы защитить будущий урожай, в поле оставляли угощения для духов: овощи, яйца или старого петуха. После полевых работ важно было хорошо покормить скот, дать ему отдохнуть и обеспечить чистой водой. В поле соблюдали тишину, особенно в полдень, чтобы не потревожить «полевика» — духа пашни.

Что нельзя делать 13 июня

Под запретом была верховая езда и запрягание лошадей — считалось, это могло навлечь болезни на животных. Не следовало убирать остатки урожая или сеять новые культуры, так как день предназначался для отдыха после тяжелой работы. Запрещались ссоры, шум и плач — атмосфера должна была оставаться спокойной и благодарной. Нельзя было приносить в дом грязную воду или посуду, чтобы избежать беды. Также не рекомендовалось начинать новые дела, переезжать или играть свадьбы — такие начинания сулили неудачи.

У кого день рождения 13 июня

  • Крис Эванс (род. 1981) – американский актер, известный по роли Капитана Америки в Marvel.
  • Мэри-Кейт и Эшли Олсен (род. 1986) – близнецы, актрисы ("Полный дом"), позже – успешные модельеры.
  • Риверс Куомо (род. 1970) – лидер группы Weezer.
  • Деннис Родман (род. 1961) – легендарный баскетболист, пятикратный чемпион NBA.
  • Йейтс Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии.
  • Бэзил Рэтбоун (1892 – 1967) – британский актер, известный по роли Шерлока Холмса в классических фильмах.
  • Сергей Маковецкий (род. 1958) – советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации.
  • Игорь Старыгин (1946 – 2009) – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации

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На 13 июня выпадает сразу несколько интересных праздников: во всем мире отмечают день швейной машинки и божьих коровок, в храмах вспоминают мученика Ермия Команского, а в народе прислушиваются к кукушке на Еремея Распрягальника. О том, какие праздники выпадают на 13 июня 2025 — в материале URA.RU. Праздники в мире 13 июня 2025 День божьих коровок Во всем мире 13 июня празднуют день, посвященный одному из самых узнаваемых насекомых — божьей коровке. В этот день принято обращать внимание на ту важную роль, которую играют эти существа в природе: они помогают бороться с вредителями, украшают природу своим ярким внешним видом, а также считаются символом удачи и благополучия в разных культурах мира. День швейной машинки Этот праздник посвящен изобретению, которое изменило мир моды и шитья навсегда. В XIX веке швейная машинка совершила настоящий прорыв — она сделала работу портных быстрее, проще и удобнее. В этот день принято благодарить мастеров швейного дела. Международный день распространения информации об альбинизме Этот день был учрежден ООН в декабре 2014 года, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с альбинизмом. Это редкое генетическое состояние, при котором в организме вырабатывается недостаточно меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи, волос и глаз. Из-за этого люди с альбинизмом особенно чувствительны к солнечному свету, часто имеют проблемы со зрением и повышенный риск развития рака кожи. Во многих странах альбиносы сталкиваются с дискриминацией и предрассудками. Во многом это связано с укоренившимися мифами и суевериями в разных культурах. Праздник призван бороться со стереотипами и способствовать толерантности, чтобы каждый человек, независимо от внешности, мог жить полноценной жизнью. День маленького путешествия Праздник, призванный напомнить о том, что даже небольшое путешествие может принести много радости и новых впечатлений. В честь праздника стоит отправиться в короткую поездку — это может быть прогулка по соседнему городу или району, поход в парк или лес, посещение музея или просто открытие новых интересных мест недалеко от дома. Православные праздники 13 июня 2025 День памяти мученика Ермия Команского В этот день православная церковь вспоминает мученика Ермия, жившего в городе Команы в III веке. Святой Ермий был воином-христианином, который открыто исповедовал веру во Христа и подвергся жестоким мучениям за отказ поклоняться языческим богам. Несмотря на страдания, мученик Ермий не отрекся от своей веры и был казнен за христианские убеждения. В этот день верующие молятся святому Ермию о твердости духа и укреплении веры. День памяти святого мученика Философа Александрийского Также 13 июня церковь чтит память мученика Философа Александрийского. Святой Философ жил в III веке в Александрии. Он был человеком глубокой веры и мудрости, за что получил прозвище «Философ». За исповедание христианства он подвергся преследованиям и мучениям, но остался верным Христу до конца жизни. Народный праздник 13 июня 2025 Еремей Распрягальник: приметы и традиции В народе 13 июня называли Еремей Распрягальник, ведь именно на праздник завершался цикл сельскохозяйственных обрядов, связанных с посевом. Так как 14 мая крестьяне отмечали Еремея Запашника — начало сева, то 13 июня подводили итог проделанным работам. Люди приговаривали: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает» или «Распрягальник — севу край, коня распрягай». Существовали и погодные приметы на праздник. Например, если кукушка в этот день звонко и часто кукует — к ясной погоде. Но считалось, что к ее голосу все семена уже должны быть в земле, иначе год будет неурожайным. Дождь же на Еремея Распрягальника сулил скудный урожай. Что можно делать 13 июня В этот день традиционно распрягали и купали лошадей, выражая благодарность за их весенние труды. Разрешалось сеять бобовые культуры — фасоль, горох или бобы. Чтобы защитить будущий урожай, в поле оставляли угощения для духов: овощи, яйца или старого петуха. После полевых работ важно было хорошо покормить скот, дать ему отдохнуть и обеспечить чистой водой. В поле соблюдали тишину, особенно в полдень, чтобы не потревожить «полевика» — духа пашни. Что нельзя делать 13 июня Под запретом была верховая езда и запрягание лошадей — считалось, это могло навлечь болезни на животных. Не следовало убирать остатки урожая или сеять новые культуры, так как день предназначался для отдыха после тяжелой работы. Запрещались ссоры, шум и плач — атмосфера должна была оставаться спокойной и благодарной. Нельзя было приносить в дом грязную воду или посуду, чтобы избежать беды. Также не рекомендовалось начинать новые дела, переезжать или играть свадьбы — такие начинания сулили неудачи. У кого день рождения 13 июня
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