От дня божьей коровки до праздника посева: что отмечают 13 июня в России и мире

На 13 июня выпадает сразу несколько интересных праздников: во всем мире отмечают день швейной машинки и божьих коровок, в храмах вспоминают мученика Ермия Команского, а в народе прислушиваются к кукушке на Еремея Распрягальника. О том, какие праздники выпадают на 13 июня 2025 — в материале URA.RU.
Праздники в мире 13 июня 2025
День божьих коровок
Во всем мире 13 июня празднуют день, посвященный одному из самых узнаваемых насекомых — божьей коровке. В этот день принято обращать внимание на ту важную роль, которую играют эти существа в природе: они помогают бороться с вредителями, украшают природу своим ярким внешним видом, а также считаются символом удачи и благополучия в разных культурах мира.
День швейной машинки
Этот праздник посвящен изобретению, которое изменило мир моды и шитья навсегда. В XIX веке швейная машинка совершила настоящий прорыв — она сделала работу портных быстрее, проще и удобнее. В этот день принято благодарить мастеров швейного дела.
Международный день распространения информации об альбинизме
Этот день был учрежден ООН в декабре 2014 года, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с альбинизмом. Это редкое генетическое состояние, при котором в организме вырабатывается недостаточно меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи, волос и глаз. Из-за этого люди с альбинизмом особенно чувствительны к солнечному свету, часто имеют проблемы со зрением и повышенный риск развития рака кожи.
Во многих странах альбиносы сталкиваются с дискриминацией и предрассудками. Во многом это связано с укоренившимися мифами и суевериями в разных культурах. Праздник призван бороться со стереотипами и способствовать толерантности, чтобы каждый человек, независимо от внешности, мог жить полноценной жизнью.
День маленького путешествия
Праздник, призванный напомнить о том, что даже небольшое путешествие может принести много радости и новых впечатлений. В честь праздника стоит отправиться в короткую поездку — это может быть прогулка по соседнему городу или району, поход в парк или лес, посещение музея или просто открытие новых интересных мест недалеко от дома.
Православные праздники 13 июня 2025
День памяти мученика Ермия Команского
В этот день православная церковь вспоминает мученика Ермия, жившего в городе Команы в III веке. Святой Ермий был воином-христианином, который открыто исповедовал веру во Христа и подвергся жестоким мучениям за отказ поклоняться языческим богам. Несмотря на страдания, мученик Ермий не отрекся от своей веры и был казнен за христианские убеждения. В этот день верующие молятся святому Ермию о твердости духа и укреплении веры.
День памяти святого мученика Философа Александрийского
Также 13 июня церковь чтит память мученика Философа Александрийского. Святой Философ жил в III веке в Александрии. Он был человеком глубокой веры и мудрости, за что получил прозвище «Философ». За исповедание христианства он подвергся преследованиям и мучениям, но остался верным Христу до конца жизни.
Народный праздник 13 июня 2025
Еремей Распрягальник: приметы и традиции
В народе 13 июня называли Еремей Распрягальник, ведь именно на праздник завершался цикл сельскохозяйственных обрядов, связанных с посевом. Так как 14 мая крестьяне отмечали Еремея Запашника — начало сева, то 13 июня подводили итог проделанным работам. Люди приговаривали: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает» или «Распрягальник — севу край, коня распрягай».
Существовали и погодные приметы на праздник. Например, если кукушка в этот день звонко и часто кукует — к ясной погоде. Но считалось, что к ее голосу все семена уже должны быть в земле, иначе год будет неурожайным. Дождь же на Еремея Распрягальника сулил скудный урожай.
Что можно делать 13 июня
В этот день традиционно распрягали и купали лошадей, выражая благодарность за их весенние труды. Разрешалось сеять бобовые культуры — фасоль, горох или бобы. Чтобы защитить будущий урожай, в поле оставляли угощения для духов: овощи, яйца или старого петуха. После полевых работ важно было хорошо покормить скот, дать ему отдохнуть и обеспечить чистой водой. В поле соблюдали тишину, особенно в полдень, чтобы не потревожить «полевика» — духа пашни.
Что нельзя делать 13 июня
Под запретом была верховая езда и запрягание лошадей — считалось, это могло навлечь болезни на животных. Не следовало убирать остатки урожая или сеять новые культуры, так как день предназначался для отдыха после тяжелой работы. Запрещались ссоры, шум и плач — атмосфера должна была оставаться спокойной и благодарной. Нельзя было приносить в дом грязную воду или посуду, чтобы избежать беды. Также не рекомендовалось начинать новые дела, переезжать или играть свадьбы — такие начинания сулили неудачи.
У кого день рождения 13 июня
- Крис Эванс (род. 1981) – американский актер, известный по роли Капитана Америки в Marvel.
- Мэри-Кейт и Эшли Олсен (род. 1986) – близнецы, актрисы ("Полный дом"), позже – успешные модельеры.
- Риверс Куомо (род. 1970) – лидер группы Weezer.
- Деннис Родман (род. 1961) – легендарный баскетболист, пятикратный чемпион NBA.
- Йейтс Уильям Батлер (1865–1939) – ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии.
- Бэзил Рэтбоун (1892 – 1967) – британский актер, известный по роли Шерлока Холмса в классических фильмах.
- Сергей Маковецкий (род. 1958) – советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации.
- Игорь Старыгин (1946 – 2009) – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации
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