«Не безобразный»: Никас Сафронов ответил на критику памятника Джигарханяну

Художник Никас Сафронов считает, что актеру Армену Джигарханяну нужно было установить другой памятник, соответствующий масштабу его личности. Об этом художник сообщил в беседе с URA.RU, отреагировав на замечание бывшей жены артиста пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Она заявила, что монумент на Ваганьковском кладбище некрасивый.
«Во-первых, если критикуете, возьмите и сделайте лучше. Найдите такого скульптора, который будет соответствовать уровню того, кому посвящается памятник. Во-вторых, нельзя сказать, что данный памятник совсем уж безобразный, но для человека такого масштаба можно было сделать по-другому. Я бы и сам предложил пару-тройку эскизов. Я уверен, что огромное количество желающих согласились бы поучаствовать над разработкой эскизов для памятника Джигарханяну», — говорит собеседник агентства.
По словам Никаса, памятник, созданный заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэль Согоян, сделан скорее формально, чем высоко творчески. Памятники таким людям обычно делают коллегиально и на конкурсной основе. «Джигарханян на этом памятнике больше похож на ремесленника — гончара, чем на Сократа. Да, лицо узнаваемое. Но нет глубины, индивидуальности. Кстати, Джигарханян долгие годы дружил с Зурабом Церетели, который к нему относился с большим уважением. Если бы наследники обратились к Зурабу Константиновичу, он обязательно не только сделал достойный памятник актеру, но, возможно, даже и подарил бы его.
Вспомните, насколько грамотно отражаются герои народного художника РФ Александра Рукавишникова. Это и памятник Юрию Никулину на Цветном бульваре, и памятник Мстиславу Ростроповичу, Николаю Пирогову на территории госпиталя им. Бурденко, Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре. Ведь здесь стоит вопрос — создать памятник историческому русскому актеру, который являлся человеком Мира, не говоря уже о Советском Союзе и стран соцблока», — пояснил Никас.
Памятник актеру был открыт в 2021 году. Микаэль Согоянотмечал, что за основу был выбран прообраз с постановки «Беседы с Сократом». Рядом с памятником располагается монумент умершей в 1987 году дочери Джигарханяна Елены, который выполнил в 1988 году отец Согояна Фридрих.
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