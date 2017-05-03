13:40 03 мая 2017 0

Сейчас сломана примерно каждая третья камера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Средства фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения хорошо себя зарекомендовали в Свердловской области — и как метод борьбы с нарушителями, и как способ пополнения бюджета. В ближайшие два года количество камер на региональных дорогах будет увеличено с нынешних 127 до почти 600. Такое решение принято на уровне правительства области. Сейчас власти региона ищут деньги, и один из вариантов — перечисление частным компаниям части штрафов, которые собираются с нарушителей.

Система массовой установки систем фото-, видеофиксации (ФВФ) началась в области с 2013 года. Сейчас в регионе установлено 127 камер, причем 20 находятся в Нижнем Тагиле, остальные разбросаны в области, часть из них обслуживается из бюджета Свердловской области, большая часть (63) стоит на балансе УГИБДД.

В правительстве области считают, что камеры существенно обезопасили дорожное движение и уже несколько раз окупили свою установку.

«При затратах на камеры в размере 0,3 млрд рублей с 2013 по 2016 год выписано постановлений о нарушении правил дорожного движения в размере миллиарда рублей», — рассказал в среду, 3 мая, на коллегии Минтранспорта и связи Свердловской области замглавы ведомства Алексей Рукавишников.

Однако за три года камеры, что называется, «устали» — стали чаще ломаться. Например, из 20 тагильских камер работают не более десяти, а из 63 стационарных, что находятся в ведении ГИБДД исправны лишь 43.

Средств из бюджетов на ремонт других камер тоже выделяется недостаточно. «Есть несколько путей развития событий, например, передача камер в муниципалитет или привлечение инвестора. Последний вариант позволит увеличить число камер с теперешних 127 до 592», — пояснил Рукавишников.

Уже в этом году число камер на дорогах увеличится почти вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже к этом году на дорогах появится 102 камеры — их установит «УГМК-Телеком» в рамках исполнения госконтракта на общую сумму в 186 млн рублей. Сейчас установлены уже 98 устройств фиксации нарушений.

Как говорит гендиректор компании Владимир Ланских, большая часть стационарных средств ФВФ появилась в Екатеринбурге, однако новые камеры есть и в крупных городах области — Первоуральске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Березовском.

Отдельно «УГМК—Телеком» поставит еще четыре камеры на улицах Екатеринбурга — они будут предназначены только для фиксации нарушений, связанных с выездом машин на полосы для движения общественного транспорта.

Сейчас, отметим, в городе только две такие камеры и обе находятся на улице Белинского. Место новых средств ФВФ — гостевой маршрут, камеры тут появятся в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Остальные 363 камеры будут установлены на дорогах в 2018 и 2019 годах. Как уточнил министр транспорта области Василий Старков в ответ на вопрос журналиста «URA.RU», они будут появляться «равными долями».

В пять раз в области планируют увеличить и число пунктов весового контроля. Сейчас их в области три, и фуры могут легко их обойти, а число нарушений очень велико. «24% проверенных машин имеют превышение веса», — говорит начальник управления автодорог области Вячеслав Данилов.

Пунктов весового контроля будет 15, большая часть — автоматические. На них будет израсходовано около миллиарда рублей. Затраты предполагается окупить быстро — за счет штрафов водителям.

Водители и владельцы фур, по сути, оплатят установку 15 пунктов весового контроля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сейчас область пытается, по сути, выбрать исполнителя проекта из двух местных организаций. Одна из них — «УГМК —Телеком», вторая — Ростелеком. «Минимальный штраф за нарушение весового контроля — 150 тысяч рублей, затраты окупятся очень быстро», — говорит заместитель директора макрорегионального филиала компании Денис Сибирцев. Он говорит, что Ростелеком заинтересован в проекте, если будет реализован механизм концессии.

«Механизм государственно-частного партнерства в нашем случае предполагает такое возмещение средств инвесторов, когда вложенные деньги возвращаются за счет будущих поступлений. Например, за счет выписанных постановлений о нарушении ПДД», — говорит Данилов.

В области еще не приняли окончательного решения о том, кто именно и на каких условиях будет финансировать увеличение числа камер и пунктов весового контроля на дорогах области, отдельно отметил глава Минтранса Василий Старков.