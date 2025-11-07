Логотип РИА URA.RU
Свердловчан ждет снег и дождь из-за циклона

07 ноября 2025 в 08:00
Днем снег ждет север и северо-восток области

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Свердловской области 7 ноября из-за циклона продолжатся осадки — во всем регионе в виде дождя, а на севере и северо-востоке в виде снега. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В пятницу через территорию Свердловской области пройдет северо-западный циклон, смещающийся вдоль фронтальной зоны. Осадки в регионе продолжатся, в основном в виде дождя, по северу и северо-востоку области — в виде снега», — написал в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В области днем будет теплая и облачная погода, температура ожидается от +2 до +7 градусов, на крайнем севере до нуля. Ночью столбик термометра покажет  от -2 до +3.

Екатеринбург ждет пасмурная погода, возможен дождь и мокрый снег. Ветер будет 4-9 метров в секунду с порывами 12 метров в секунду. Ночью температура ожидается от +1 до +3, днем до +6 градусов.

