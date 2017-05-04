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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
16:49  04 мая 2017 0

Ямальская полиция задержала браконьеров, которые убили белого медведя ради шкуры. ФОТО

Животные в екатеринбургском зоопарке во время жары. Екатеринбург, белый медведь, умка
Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства белого медведя на ЯмалеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали браконьеров, которые убили белого медведя на острове Вилькицкого, чтобы продать его шкуру. Подозреваемые доставлены в отдел МВД по Тазовскому району для разбирательства. При них обнаружили предположительное орудие убийства и порох. Оружие отправлено на баллистическую экспертизу, сообщает пресс-служба окружного УВД,

Шкуру убитого медведя нашли сотрудники Гыданского заповедника на острове Вилькицкого в апреле. Как ранее сообщало «URA.RU», сотрудникам заповедника совместно с полицией и властями Тазовского района удалось установить личности предполагаемых браконьеров. Животного убили и выпотрошили ради шкуры, которая на черном рынке может стоить до 1,5 млн рублей. Злоумышленники оставили шкуру «вымораживаться», для дальнейшей продажи.

Белый медведь, напомним. занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Ямальский Роспотребнадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму более 300 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота». «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского Главка.

Расследование продолжается. Полицейским необходимо установить также имя человека, который заказал шкуру белого медведя.

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Фото пресс-службы УМВД по ЯНАО

Вячеслав Егоров
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