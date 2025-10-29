В ЯНАО назвали самые востребованные профессии на рынке труда в октябре

Продавцы лидируют в ЯНАО по востребованным вакансиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продавцы, водители и разнорабочие стали самыми востребованными специалистами на рынке труда ЯНАО в октябре текущего года. Число вакансий для этих профессионалов превышает предложения в других отраслях, несмотря на традиционный кадровый дефицит в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В октябре в ЯНАО были открыты или обновлены предложения о работе по 141 различной профессии. Больше всего вакансий в регионе адресованы продавцам-консультантам, продавцам-кассирам (0,3 тыс.), водителям и разнорабочим (по 0,2 тыс.)», — отметили аналитики платформы.

Среди 75% из наиболее востребованных специалистов все еще остаются дефицитными. Например, на одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится всего 0,6 резюме, при норме от 4 до 7,9 резюме.

