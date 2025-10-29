В ЯНАО назвали самые востребованные профессии на рынке труда в октябре
Продавцы лидируют в ЯНАО по востребованным вакансиям
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Продавцы, водители и разнорабочие стали самыми востребованными специалистами на рынке труда ЯНАО в октябре текущего года. Число вакансий для этих профессионалов превышает предложения в других отраслях, несмотря на традиционный кадровый дефицит в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В октябре в ЯНАО были открыты или обновлены предложения о работе по 141 различной профессии. Больше всего вакансий в регионе адресованы продавцам-консультантам, продавцам-кассирам (0,3 тыс.), водителям и разнорабочим (по 0,2 тыс.)», — отметили аналитики платформы.
Среди 75% из наиболее востребованных специалистов все еще остаются дефицитными. Например, на одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится всего 0,6 резюме, при норме от 4 до 7,9 резюме.
В двадцатку наиболее востребованных профессий в округе, по сведениям hh.ru, также вошли машинисты, курьеры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, специалисты рабочих специальностей, инженеры, бухгалтеры и руководители торговых сетей. При этом уровень конкуренции остается низким для таких позиций, как продавцы, сварщики, администраторы магазинов и монтажники — не более двух-трех соискателей на одну вакансию. Исключением среди популярных профессий стали бухгалтеры: на одну вакансию в этой сфере приходится более 14 резюме, что говорит о высоком конкурсе среди специалистов.
