Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В ЯНАО сгорел дом, несмотря на восьмичасовые усилия пожарных. Фото

28 октября 2025 в 22:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели сообщили о ликвидации огня в 21:59

Спасатели сообщили о ликвидации огня в 21:59

Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) спасатели справились с огнем в расселенном доме по улице Речников спустя восемь часов после начала пожара. В окружном Управлении МЧС сообщили, что здание повреждено по всей площади почти в 400 квадратных метров.

«В 21 час 59 минут ликвидация открытого горения. Поврежден дом по всей площади 384 квадратных метра», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.

Пожар в двухэтажном расселенном доме начался около 14:00 часов 28 октября. К моменту прибытия спасателей у здания уже частично обрушилась кровля. Пожар начался во втором подъезде.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Здание повреждено огнем полностью на площади в 384 кв.м

Фото: telegram-канал МЧС ЯНАО

Материал из сюжета:

Пожары деревянных домов в ЯНАО

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал