Убийство, инвалидность и алименты: что стало с Полежайкиным из «Папиных дочек»

Михаил Казаков — российский актер театра, кино и телевидения, известен по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки» Фото: Кадр из фильма «Папины дочки», реж. СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в популярном сериале «Папины дочки», находится в центре резонансного скандала, который развивается с октября 2025 года. В реестр неплательщиков алиментов попал человек, чья карьера в кино началась с блестящих перспектив, но в последние годы столкнулась с серьезными испытаниями. Причины оказания в этом реестре — сложные семейные отношения, травма, полученная в 2020 году, и судебные разбирательства с бывшей супругой. В данном материале URA.RU расскажет, как человек, получивший всероссийскую известность благодаря ситкому, оказался в печальном положении и какие события привели к такому повороту судьбы.

Михаил Казаков и налоговый скандал

В сентябре 2025 года Федеральная служба судебных приставов внесла имя Михаила Казакова в реестр злостных неплательщиков алиментов. Первоначальная задолженность по алиментам составила 224 тысячи рублей. Однако это была только вершина айсберга. Расследование показало, что общая задолженность актера по всем исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей.

Из этой суммы основная часть — примерно 1,8 миллиона рублей — связана с невыплаченными кредитами. Оставшаяся часть включает алименты, штрафы и исполнительские сборы. Приставы инициировали в отношении Казакова десять исполнительных производств с 2022 по 2024 год. Из них пять касались взыскания долгов по кредитам, но три из этих производств пришлось закрыть, потому что судебные приставы не смогли установить местонахождение должника и не получили информацию о его финансовом состоянии.

Продолжение после рекламы

По двум оставшимся производствам по кредитам накопилось свыше 1,3 миллиона рублей задолженности и почти 95 тысяч рублей исполнительского сбора. Заволжский районный суд Твери инициировал четыре исполнительных производства, по которым общая задолженность превысила 426 тысяч рублей, а исполнительские сборы составили около десяти тысяч рублей.

Объяснение Казакова относительно появления в реестре

В октябре 2025 года стало известно, что Казаков попал в реестр неплательщиков по алиментам, долг составил 224 тысячи рублей Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

Когда информация о внесении Казакова в реестр неплательщиков стала достоянием общественности, актер дал объяснение. По его словам, приведенным «РИА Новости», Елена подала на алименты три-четыре года назад. Казаков утверждал, что ему пришлось обращаться в суд и доказывать, что Мирослав проживает именно с ним, а не с матерью. Он добавил, что также должен был разобраться с алиментами на Викторию, над которой он признал отцовство во время брака.

Казаков предлагал бывшей жене забрать исполнительные листы о взыскании с него алиментов, поскольку общий ребенок все время жил с ним. В обмен он обещал не подавать встречный иск о взыскании алиментов в свою пользу. Однако Елена, по его утверждению, не согласилась на такой компромисс. Казаков также упомянул, что у него есть еще одна дочь, над которой он признал отцовство, но эта дочь не проживает ни с ним, ни с матерью, что дополнительно усложняет его финансовую ситуацию.

Начало карьеры Михаила Казакова: от Ералаша к кино

С ранних лет Казаков начал сниматься в киножурнале «Ералаш», в 15 лет дебютировал в кино в фильме «Демон полдня» Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в городе Твери. Его путь в кино начался необычно — еще будучи школьником, он стал постоянным участником киножурнала «Ералаш», снявшись более чем в двадцати эпизодах. Это было редким достижением: большинство юных актеров работают в проекте до четырнадцати лет, Казаков же продолжал сниматься до шестнадцати. Его пластичность, способность быстро запоминать текст и естественность перед камерой заметили режиссеры.

После завершения работы в «Ералаше» Казаков принял участие в других проектах телевидения, включая программу «Фитиль», где демонстрировал способность работать в разных жанрах — от комедии до драмы. Однако настоящий прорыв произошел в конце 1990-х годов, когда он начал сниматься в полнометражных фильмах. Его ранние работы включали участие в психологической драме «Демон полдня» и боевике «Побег». Эти фильмы дали ему опыт работы на большом кино, хотя еще не принесли всероссийской известности.

«Папины дочки» — роль, которая определила карьеру Казакова





1/2 Наибольшую известность Казакову принес сериал «Папины дочки», где он сыграл роль Ильи Полежайкина Фото: Кадр из фильма "Папины дочки", реж. СТС и продюсерская компания «Киноконстанта»

В 2007 году Казаков получил роль Ильи Полежайкина в ситкоме «Папины дочки». Сериал быстро завоевал популярность у телезрителей, став одним из самых успешных российских проектов на федеральных каналах. Персонаж Полежайкина — слегка наивный, добродушный молодой человек, влюбленный в главную героиню, исполняемую Лизой Арзамасовой, — стал узнаваемым образом. Казаков снялся в двадцати сезонах сериала, включая его продолжение «Папины дочки. Суперневесты».

Продолжение после рекламы

Успех проекта открыл для актера двери на телевидение. Его приглашали на премьеры, интервью, благотворительные акции. Казаков стал лицом, узнаваемым на улицах, его фотографии публиковались в журналах, его имя звучало в развлекательных программах. Параллельно со съемками в ситкоме он участвовал в других проектах — комедийных фильмах, драмах, даже попробовал себя в более серьезных ролях. Казалось, что перед актером открыт путь в большое кино, а его карьера будет только расти.

Убийство, самооборона и суд: как Михаил Казаков чуть не оказался в тюрьме

Однако слава и успех не означали, что жизнь Казакова была безоблачной. В 2005 году, когда актеру было всего шестнадцать лет, произошло событие, которое могло кардинально изменить его судьбу. Казаков заступился за одноклассницу, над которой издевался ее бывший парень Гуркин. Согласно версии защиты, когда молодой человек напал на девушку в подъезде дома, Казаков использовал нож для защиты. В результате конфликта Гуркин получил смертельные ранения.

Дело было передано следствию. На первый взгляд, ситуация выглядела очень тревожной — подобные обвинения могли привести к длительному тюремному сроку даже для несовершеннолетнего. Однако в ходе расследования всплыли детали, которые изменили ход дела. Выяснилось, что Гуркин имел проблемы с наркотиками, его поведение было агрессивным еще до конфликта. Еще важнее было то, что мать Кирилла не только не настаивала на привлечении Казакова к ответственности, но и встала на его защиту.

Актер получил поддержку от профессионального сообщества. Борис Грачевский, художественный руководитель «Ералаша», давший Казакову первый шанс, вместе с другими педагогами и коллегами написали письма в суд, где характеризовали актера как добросердечного и талантливого молодого человека. Друзья и знакомые подтвердили его неконфликтный характер. Дело было переквалифицировано из убийства в превышение пределов необходимой самообороны и закрыто «по примирению сторон». Казаков избежал тюрьмы, но история оставила отпечаток в его биографии — впоследствии эту информацию всегда упоминали в контексте его общественного имиджа.

Личная жизнь и семья Казакова: встреча с Еленой и создание семьи

С 2011 по 2023 год Казаков был женат на Елене, бухгалтере из Твери Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

В начале 2000-х годов Казаков встретил женщину, которая кардинально изменила его жизнь. Елена родом из той же Твери, работала бухгалтером. Они долгое время были знакомы, но отношения развивались медленно. В 2011 году они решили официально оформить брак. На момент свадьбы у Елены уже была дочь от предыдущего брака — Виктория, которой было восемь лет.

Продолжение после рекламы

Казаков взял на себя роль отчима и впоследствии даже признал отцовство в отношении девочки, чтобы она имела полную семью. Через год, в 2012 году, у них родился общий сын Мирослав. По-видимому, семья была полной, счастливой и благополучной. Казаков работал в кино, Елена занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Они жили в Твери, где актер часто проводил время между съемками. Друзья и коллеги Казакова отмечали, что он был преданным отцом и любящим мужем.

Катастрофа в 2020: падение Казакова с пятиэтажного дома

В июле 2020 года произошло событие, которое изменило все. Казаков упал с пожарной лестницы пятиэтажного дома в Твери. Согласно его собственным словам, он пытался сделать фотографию города. Высота падения составляла примерно двенадцать метров. Казаков получил катастрофические травмы ног: двадцать два компрессионных перелома, обе ноги лопнули внутри, в костях образовалось около полутора тысяч осколков.

Врачи провели шестичасовую операцию, во время которой было установлено множество болтов и пластин. Спина актера, к счастью, осталась неповрежденной, что позволило ему со временем начать реабилитацию. Первые месяцы Казаков провел в инвалидной коляске, не имея возможности самостоятельно передвигаться. Впоследствии он перешел на костыли.

Поддержка семьи и разочарование

В этот критический момент Елена проявила себя как преданная жена. Она осталась рядом с Казаковым, помогала ему во время реабилитации, сопровождала на процедурах и ездила с ним на реабилитационные курсы. По собственному признанию Казакова, они тогда поговорили о жизни. Елена дала ему совет, что человек, который сломал ноги, идет не той дорогой, и что это знак, чтобы что-то кардинально изменить.

Казаков согласился и пообещал измениться. Он заявил тогда: «Все, больше такого не будет». Однако, по версии Елены, которую она позже озвучила на телевидении, после того как Казаков встал на костыли, ситуация только ухудшилась. Она утверждала, что он начал вести себя странно и агрессивно — разбирал полы в поисках людей, искал в шкафах несуществующих врагов, впадал в состояния паранойи. Атмосфера в доме стала напряженной, детям было страшно, сама Елена боялась вернуться домой с работы, не зная, в каком состоянии она найдет своего мужа.

Распад семьи Казакова и первые конфликты: признание в домашнем насилии

В 2024 году Казаков рассказал о своих успехах в суде по вопросу алиментов и о борьбе за право воспитывать сына Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

В марте 2022 года, спустя два года после травмы, Казаков и Елена развелись. Причины разрыва отношений оба партнера видели по-разному. По словам Казакова, Елена покинула его, когда он еще не мог самостоятельно ходить, сказав ему: «Как научишься ходить, так и звони». Казаков интерпретировал это как отказ жены от инвалида. Он также упомянул, что Елена обвиняла его в том, что он якобы испортил ей тридцатилетие, когда лежал в реанимации.

Продолжение после рекламы

Скандалы с бывшей женой и ее показания

Между Казаковым и Еленой начались судебные разбирательства. По закону, после развода один из родителей обязан платить алименты на содержание несовершеннолетних детей. Казаков, однако, утверждал, что Мирослав живет с ним, а не с матерью, и именно она должна платить алименты, поскольку содержание ребенка ложится на его плечи. Елена, в свою очередь, подала на алименты, рассчитывая на то, что суд обяжет Казакова содержать не только сына, но и признанную им ранее дочь Викторию.

В октябре 2024 года на программе «Пусть говорят» Елена и Виктория рассказали свою версию истории семейной жизни с Казаковым. Их рассказы были откровенными и детальными. Елена описала эпизоды, когда актер проявлял агрессию, ломал мебель, бил посуду. Виктория вспоминала случаи, когда Казаков ходил по дому с электродрелью и якобы сверлил стены над ее головой, ища несуществующих людей. Она также упомянула эпизод, когда актер бежал за ее матерью с шампуром, и только вмешательство ее дедушки предотвратило трагедию.

Особенно болезненным для Виктории был момент, когда она рассказала о том, как Казаков избил ее младшего брата Мирослава проводом от фена за то, что тот расплакался во время игры. Когда она пыталась защитить брата, актер также нанес ей удары. Елена добавила, что неоднократно вызывала полицию, но каждый раз после краткого разговора в участке Казаков возвращался домой, и ситуация только усугублялась.

Позиция актера на происходящее

Сейчас Михаил Казаков ведет непубличную жизнь. Фото: instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kazakovfly

Когда передача вышла в эфир, Казаков прокомментировал показания бывшей жены и падчерицы. Он заявил, что смотрел программу вместе с сыном Миром и оба долго смеялись над рассказами. По его словам, приведенным изданием Super.ru, он не воспринял серьезно обвинения Елены и Виктории. Казаков высказал сомнение относительно истинных мотивов обвинений, предположив, что за ними стоят финансовые интересы его бывшей супруги.

В более поздних комментариях актер раскритиковал видеоматериалы, которые Елена предоставила телепередаче. Он назвал их постановочными и указал на детали, которые, по его мнению, выдают инсценировку. Казаков отметил, что в одном из видео слышен голос за кадром, который он идентифицировал как голос «любовника» его бывшей жены. Он также обратил внимание на то, что мебель в кадре выглядит специально перевернутой, а косметика Елены аккуратно разложена, что, по его мнению, противоречит спонтанности происходящего.

Продолжение после рекламы

Казаков неоднократно подчеркивал, что его отношения с сыном Миром остаются прекрасными, и мальчик сам выбрал остаться с ним после развода, а не с матерью. Он аргументировал это тем, что если бы его поведение было столь агрессивным и опасным, как описывают Елена и Виктория, то органы опеки и попечительства не позволили бы мальчику жить с ним. Казаков указывал на то, что социальные службы и полиция при необходимости должны были бы вмешаться.

Работа после травмы: Михаил Казаков сейчас

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем после травмы 2020 года, Казаков не полностью отказался от профессиональной деятельности. В 2023 году, когда обсуждалась возможность создания нового проекта на основе сериала «Папины дочки», многие ожидали, что Казаков не сможет участвовать. Однако позже его персонаж появился в финальном эпизоде второго сезона проекта «Папины дочки. Новые», вышедшем в апреле 2024 года.

Михаил Казаков на съемках сериала «Папины дочки. Новые-2» Фото: Кадр из фильма «Папины дочки. Новые-2», реж. Аскар Бисембин, Дмитрий Грибанов, «Старт Студио» по заказу СТС

Казаков поделился впечатлениями от возвращения к съемкам. Он отметил, что первоначально он не был включен в список актеров новых сезонов, возможно, из-за его состояния здоровья. Однако когда ему предложили снять финальную сцену, он согласился. По его словам, когда он вошел на площадку, его тело как-то само вспомнило персонажа, и Полежайкин появился как бы сам по себе.

Также известно, что Казаков занимает должность коммерческого директора в строительной фирме и периодически участвует в коммерческих проектах, не связанных с кино. Это позволяет ему иметь источник дохода, помимо редких киносъемок.

Состояние здоровья Михаила Казакова сейчас