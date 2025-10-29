Вандалы разрушили несколько конструкций Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) накануне оказались сломанными несколько конструкций на многофункциональной площадке у «Виадука». Погром устроили вандалы, которых теперь ищут правоохранители. Об этом городской Центр спорта сообщил в соцсети.

«„Виадук“ подвергся атаке вандалов. Неизвестные хулиганы повредили новые объекты. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей вандалов и выяснение обстоятельств произошедшего», — сообщается в telegram-канале городского Центра развития физической культуры и спорта.

Неизвестные сломали стекло на столе для текбола, а также повредили стекло на баскетбольной площадке. Было подано заявление в полицию и запрошены записи с камер видеонаблюдения.

Ремонт многофункциональной площадки был проведен летом текущего года. Это было первое масштабное обновление за семь лет существования объекта.