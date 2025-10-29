Мобильная связь в ямальском Заполярье стала стабильнее и лучше для рыбаков и туристов

Улучшенная связь поможет туристам и рыбакам оставаться на связи в отдаленных районах Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты «МТС» модернизировали сеть мобильной связи в городе Лабытнанги (ЯНАО) и поселке Харп (ЯНАО). Обновление цифровой инфраструктуры позволит обеспечить устойчивое покрытие и увеличить скорость мобильного интернета на четверть, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Установлено дополнительное телеком-оборудование и обеспечен доступ к высокоскоростному мобильному интернету в Лабытнанги в районе улиц Бованенко, Автострадная, Гагарина и микрорайоне Обской вдоль Ханмейского шоссе. В ближайшем крупном поселке Харп существенно улучшилось качество связи в квартале Молодежный, откуда сигнал достает до горной реки Собь, где туристы любят сплавляться и рыбачить», — отметили в пресс-службе компании.

Расширение покрытия сети напрямую связано с повышением безопасности туристов и сотрудников рекреационных объектов региона, сообщают в компании. Интернет на новых территориях поможет гостям делиться впечатлениями в режиме реального времени, а местным жителям развивать новые сервисы для путешественников. Через Лабытнанги и Харп проходят этнические туры к стойбищам оленеводов, а также маршруты к природному парку «Ингилор» и самой известной жемчужине Полярного Урала — Леднику романтиков. Новая инфраструктура обеспечит связь на этих направлениях, включая удаленный Кордон Морозова, где можно увидеть овцебыков — ровесников мамонтов.

