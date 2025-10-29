В ЯНАО стартует масштабная коммунальная реновация

«Первая УК» проведет в Надымском районе масштабную реновацию инженерных систем Фото: пресс-служба «Первая УК»

В Надымском районе ЯНАО растет количество коммунальных аварий. Только за последние несколько лет число происшествий, вызванных износом сетей, исчисляется десятками. Дело в том, что инженерные системы в многоквартирных домах строились преимущественно в 1970-1999 годы, и сейчас срок службы инфраструктуры подходит к предельному. Это означает, что трубы стремительно теряют прочность, прорывы на сетях учащаются, а теплопотери становятся критическими.

В связи с этим «Первая УК» проведет в Надымском районе масштабную реновацию инженерных систем. О том, как это повлияет на жизнь ямальцев — в материале URA.RU.

Новый подход к обновлению сетей

Главная особенность проекта реконструкции «Первой УК» — переход от практики точечных ремонтов к комплексной замене инженерных систем. Это означает, что работы больше не ограничиваются заменой одного участка трубы: в фокус попадают запорные арматуры системы отопления, системы канализации, узлы подвальных коммуникаций.

Такая практика предполагает также внедрение современных материалов и технологий. Как подчеркивают представители управляющей компании, качество и долговечность новых решений существенно выше: если старые сети служили 15–20 лет, то современные системы рассчитаны на безаварийную эксплуатацию в течение нескольких десятилетий. Это значительно снизит частоту капитальных ремонтов и уменьшит риск аварийных ситуаций, благодаря чему повысится качество жизни ямальцев.

На текущий момент управляющая компания обслуживает 73 дома Фото: пресс-служба «Первая УК»

Под контролем жильцов

Особое внимание «Первая УК» уделяет прозрачности своей деятельности. Например, каждая стадия ремонта фиксируется на фото, чтобы получатели коммунальных услуг могли лично оценить качество и прогресс выполнения работ. Приемка объектов осуществляется только в присутствии жильцов дома — это исключает формальный подход и способствует повышению ответственности подрядчика.

О клиентоориентированности управляющей компании говорит и то, что ее аварийная служба принимает заявки в течение пяти минут, а локализация любого коммунального происшествия занимает не более получаса. Более того, для каждого многоквартирного дома работают специализированные чаты в Telegram и Max, где специалисты оперативно отвечают на вопросы.

«Мы не просто меняем трубы — мы создаем основу для надежного и современного ЖКХ на десятилетия вперед. Мы уделяем внимание каждому дому, а обратная связь с жителями помогает совершенствовать сервис», — отметил директор «Первая УК» Константин Розарио.

Чтобы свести к минимуму неудобства для жильцов, работы в рамках программы реновации будут проводиться поэтапно Фото: пресс-служба «Первая УК»

Грандиозные планы

Проект реновации инженерных систем в Надыме коснется сразу нескольких объектов. Речь идет о домах на улице Полярной и в микрорайоне поселка Лесного, где в течение 30 лет напрочь отсутствовало обслуживание, и сети прогнили до состояния фольги. Чтобы свести к минимуму неудобства для жильцов, работы будут проводиться поэтапно: сначала управляющая компания займется реконструкцией самых аварийных участков, а уже потом подготовит долгосрочный график обновления инфраструктуры на весь обслуживаемый фонд.

До конца 2025 года специалисты заменят канализационные сети в подвалах и запорные арматуры, дополнительно утеплят системы отопления, отремонтируют кровли и фановые трубы. Помимо этого УК планирует избавить жителей обслуживаемых домов от насекомых и крыс за счет снижения питательной среды в подвальных помещениях, а также восстановить и обновить системы освещения. До марта 2026 года компания отремонтирует подъезды в запланированных домах.

На текущий момент управляющая компания обслуживает 73 дома. Специалисты «Первой УК» прогнозируют, что проект по обновлению инженерных систем снизит аварийность коммунальной инфраструктуры на 70%, а также повысит качество проживания в многоквартирных домах на 80%.

«Реновация инженерных систем в Надымском районе — это не разовая кампания, а стратегическая программа, меняющая качество городской среды. Для жителей это означает надежность, комфорт и экономию ресурсов, а для района — укрепление инфраструктуры на десятилетия вперед», — резюмировали представители «Первой УК».