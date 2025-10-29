Жители ЯНАО требуют властей не закрывать центр психологической помощи

Жители Ноябрьска нуждаются в психологической помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) требуют властей не закрывать единственный в городе центр психологической помощи. Для многих ямальцев и детей помощь психолога является необходимостью, рассказала в соцсетях одна из горожанок.

«Почему вы закрываете наш центр психологической помощи „Доверие“ и сокращаете людей? Приходя на консультации, нам сообщают о ликвидации организации и прекращении работы с психологом после Нового года. Я уже год прохожу терапию совместно с детьми, чтобы мои дети росли во взаимопонимании со своей семьей», — написала анонимно автор в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители поддержали автора. Некоторые отметили, что помощь психологов является жизненно важным ресурсом. «Доверие — это последняя, а порой и единственная соломинка для детей нашего города!», — отметила Наталья Еремина. «Однажды помогли моему ребенку справиться с трудностями подросткового возраста. Благодарна вам. Очень важно иметь такой центр в городе», — добавила Татьяна Гординская.

Агентство направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.