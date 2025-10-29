В районе ЯНАО выявлено 236 ВИЧ-инфицированных человек

Тесты проходит как местное население, так и вахтовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО 236 человек заболели ВИЧ-инфекцией. Сейчас ситуацию с распространением болезни в муниципалитете удалось стабилизировать благодаря экстренным мерам региональных подразделений Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора ЯНАО Людмила Нечепуренко.

«Ситуация по ВИЧ-инфекции в Тазовском районе напряженная. Высокие показатели заболеваемости и пораженности населения. На сегодняшний день в Тазовском районе — 236 заболевших. Было протестировано 6,5 тысячи населения района. Выявлено девять новых случаев. Всех взяли на учет, выявили контактных», — рассказала Нечепуренко «Север-Прессу».