В районе ЯНАО выявлено 236 ВИЧ-инфицированных человек

29 октября 2025 в 15:23
Тесты проходит как местное население, так и вахтовики

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО 236 человек заболели ВИЧ-инфекцией. Сейчас ситуацию с распространением болезни в муниципалитете удалось стабилизировать благодаря экстренным мерам региональных подразделений Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора ЯНАО Людмила Нечепуренко.

«Ситуация по ВИЧ-инфекции в Тазовском районе напряженная. Высокие показатели заболеваемости и пораженности населения. На сегодняшний день в Тазовском районе — 236 заболевших. Было протестировано 6,5 тысячи населения района. Выявлено девять новых случаев. Всех взяли на учет, выявили контактных», — рассказала Нечепуренко «Север-Прессу».

Сейчас специальные мобильные медицинские бригады продолжают обследовать местных жителей и вахтовиков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Власти дополнительно усиливают информирование населения о мерах профилактики и необходимости регулярного скрининга.

