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04 мая 2017
Главные новости Москвы
17:04  04 мая 2017 3

«Украинцы и грузины вообще чуть не матом послали». Русские туристы страдают от унижений в Турции

Клипарт, флаг турции, турция
На отдыхе в Турции россияне столкнулись с негативом по отношению к себеФото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне на отдыхе в Турции испытывают на себе негатив со стороны украинцев, грузин и молдаван. Граждане бывших союзных республик грубят россиянам или просто отказываются с ними общаться, рассказал украинский блогер Asket.

Блогер поделился подслушанным разговором, который состоялся между россиянами на турецком берегу. Девушка рассказывала согражданам-отдыхающим, что молдаване, с которыми хотела познакомиться ее семья, повернулись к ней спиной, едва узнав, что она из России. «А вон этих ребят украинцы и грузины вообще чуть ли не матом послали, представляете?!» — добавила обиженная девушка.

Отношения между братскими народами накалились еще в разгар российско-украинского кризиса в 2014 году, тогда туристы подрались в одном из отелей Турции, напоминает Ридус. Тогда же украинские журналисты сняли сюжет, в котором провоцировали россиян в Египте.

Большинство русских реагирует на эти выпады спокойно, а когда непонимание переходит границы, обычно вмешиваются сотрудники зон отдыха, как это было в 2014 году, когда в ответ на крики «Слава Украине» работник пляжа подошел к неудержимой патриотке и попросил прекратить. «No politics. Друзья!» — сказал он.

Семен Гринберг
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