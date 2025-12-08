Мамам России начнут выплачивать до млн рублей при рождении ребенка: где уже ввели выплаты раньше 2026

Компаниям разрешили ввести выплаты на детей до млн рублей раньше 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января 2026 года размер единовременной выплаты, которую работодатель может предоставить сотруднику в связи с рождением ребенка и которая освобождается от уплаты налогов и страховых взносов, увеличится с 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщил глава России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Работодатели уже сейчас вправе устанавливать повышенную разовую корпоративную выплату при рождении ребенка, не дожидаясь вступления соответствующих изменений в силу с 2026 года, сообщили в Минтруде. Первой о введении такой меры в размере 1 млн рублей для своих сотрудников объявила группа компаний «Дело». Вслед за ней аналогичное решение приняла группа компаний «Азот». Подробнее об этом — в материале URA.RU.

В Госдуме разъяснили заявление о выплате в 1 млн рублей при рождении ребёнка

Сумма не будет облагаться налогами страховыми взносами

Работодатели в России получили право выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей при рождении ребенка без начисления подоходного налога и страховых взносов. Об этом 8сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT. По его словам, соответствующее законодательное решение уже принято и направлено на поддержку семей с детьми и развитие корпоративных социальных программ.

«Это добрая воля работодателя. Эта мера с целью развития социально-корпоративных программ. Работодатели сегодня делают и подарки, и выплаты, но это налоговое стимулирование будет способствовать поддержке семей, которые завели ребенка. В скором времени это будет действенной мерой корпоративной поддержки со стороны работодателей», — объяснил он.

Нилов уточнил, что речь идет о целевых выплатах работникам в связи с рождением ребенка. Теперь такие суммы в пределах установленного лимита не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами, что, по его словам, делает для компаний более выгодным запуск или расширение собственных программ поддержки семей с детьми. Депутат отметил, что работодатели и раньше оказывали материальную помощь сотрудникам, но теперь государство дополнительно стимулирует такие инициативы через налоговые льготы.

По данным парламентария, льгота должна побудить бизнес чаще использовать единовременные выплаты и корпоративные «пакеты» для молодых родителей, наряду с уже существующими мерами — дополнительными днями отпуска, гибким графиком и компенсацией расходов на уход за ребенком. Он также связал нововведение с демографической повесткой, подчеркнув, что расширение форм поддержки семей рассматривается законодателями как один из приоритетов социальной политики.

Компаниям разрешили ввести выплаты на детей до млн рублей раньше 2026 года

Такая мера поможет семьям заранее планировать прибавление, считают в Минтруде

Работодатели уже сейчас могут закрепить у себя повышенную единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка, не дожидаясь вступления в силу новых налоговых правил с 1 января 2026 года. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. По ее словам, компании вправе принять соответствующее внутреннее положение в 2025 году, а фактический перевод денег сотрудникам провести в январе 2026 года, когда начнут действовать обновленные льготы по налогообложению таких выплат.

По данным Минтруда, этот механизм позволит семьям заранее планировать прибавление и понимать объем будущей поддержки со стороны работодателя. «Важно вводить такие меры уже сейчас, чтобы у семей была возможность подготовиться к принятию решения», — Баталина. Она уточнила, что речь идет именно о корпоративных программах, которые работодатель устанавливает добровольно и оформляет локальными актами.

