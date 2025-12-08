Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана от Европы
08 декабря 2025 в 23:25
К вечеру вторника Европа совместно с Украиной подготовит собственный вариант мирного плана, после чего документ будет направлен на рассмотрение США. Киев не рассматривает возможность территориальных уступок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
