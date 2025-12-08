Логотип РИА URA.RU
Европа готова допустить разгром ВСУ на поле боя

Политолог Семибратов: Европу устроит поражение ВСУ на поле боя
08 декабря 2025 в 23:28
В долгосрочной перспективе поражение ВСУ для Великобритании и ЕС — вполне приемлемый вариант, уверен Евгений Семибратов

Фото: Министерство обороны Великобритании

Кураторы киевского режима в Европе готовы допустить полное поражение Украины на поле боя. Однако они рассчитывают, что перед этим действия ВСУ нанесут как можно больший ущерб России. Об этом в интервью URA.RU рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Лондонские наднациональные элиты нацелены на максимальное затягивание конфликта. Их вполне устроит поражение Украины в долгосрочной перспективе. Но перед своей кончиной киевский режим должен нанести как можно больший ущерб России», — сказал эксперт.

По словам политолога, сам Владимир Зеленский понимает, что мирный договор с Россией «поставит крест на любых его перспективах». А европейские лидеры, взявшие курс на войну с Россией, сделали на это очень высокие ставки. «Они до сих пор питаются иллюзиями, что Россию можно дожать до конца и потом за счет репараций решить свои экономические проблемы», — говорит политолог.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях, мечтая нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — сказал глава государства.

