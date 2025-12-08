Россия продолжает наступление, а Киев больше не может скрывать потери: главное об СВО 8 декабря

В Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ по одному населенному пункту в Запорожской области и в Донецкой Народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. При этом после освобождения Червоного в ДНР активизировались бои за город Часов Яр. В это время киевский режим в очередной раз представил элементы американской зенитной ракеты Patriot как российские, и стало известно, что киевский режим больше не может скрывать реальные потери ВСУ.

Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта по ‑прежнему расходятся во взглядах на будущее Донбасса, считает президент Владимир Зеленский. В РФ, при этом, обозначили следующий шаг в переговорах по Украине. Главное об СВО к вечеру 8 декабря — в материале URA.RU.

ВС РФ освободили два населенных пункта

Подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Бойцы «Южной» группировки войск также освободили Червоное ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные также нанесли поражение формированиям противника в районах Степановки, Северска, Платоновки, Берестка, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Часовоярский участок в Донецкой Народной Республике активизировался после освобождения российскими бойцами населенного пункта Червоное.

«На протяжении некоторого времени особых изменений на линии боевого соприкосновения не отмечалось в данном районе. Сейчас же пошло продвижение юго-западнее от Часова Яра по направлению Константиновки», — цитирует ТАСС военкора.

Украина снова выдала элементы Patriot за российские

На Украине уже неоднократно выдавали элементы американской ракеты Patriot за российские

Киевский режим в очередной раз представил элементы американской зенитной ракеты Patriot как российские. Об этом заявили российские силовые структуры, комментируя публикации украинских СМИ. Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, украинские СМИ «пробили очередное дно», опубликовав фото поражающих элементов Patriot, выдавая их за российские. Он подчеркнул, что даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки.

«На Донбасс нет единого взгляда»

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по ‑прежнему расходятся во взглядах на будущее Донбасса, считает президент Украины Владимир Зеленский. «Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg. Он добавил, что некоторые элементы мирного плана США по Украине требуют дальнейшей проработки. Издание опубликовала комментарии главы киевского режима после того, как глава США Дональд Трамп выразил недовольство Зеленским из-за того, что тот до сих пор не ознакомился с документом мирного плана.

Умеров рассказал о цели поездки к Трампу

Глава украинский делегации Рустем Умеров заявил о проведении переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. В своих соцсетях он поблагодарил американскую делегацию за конструктивную работу. Основной задачей для Киева было получение полной информации о контактах американских представителей в Москве и актуальных проектах документации. В ближайшее время об этом должны должить Зеленскому.

В РФ назвали следующий этап в мирных переговорах

В России ждут итоги переговоров Киева и Вашингтона, однако Трамп считает, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом

Москве важно получить итоги переговоров между США и Украиной по завершению конфликта. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что, по словам президента США Трампа, Зеленский до сих пор не изучил мирный план, подготовленный Вашингтоном.

«Вы знаете, что была проделана обстоятельная работа в Москве на встрече Путина с Уиткоффом и с Кушнером, и потом Уиткофф и Кушнер на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Сейчас нам важно понять, собственно, какие итоги этой работы. Ну, очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине», — сказал Песков в разговоре с корреспондентом.

Трамп раскрыл, кто участвует в мирных переговорах по Украине

В процессе по мирному урегулированию украинского конфликта участвуют США, Россия и Украина. Задействованы все три главы государства, сообщил Трамп. По его словам, Вашингтон планирует поговорить как с Путиным, так и с Зеленским. Говоря об украинской стороне, он сказал, что США поговорит с «украинскими лидерами». Однако он не уточнил, что подразумевалось под множественным числом.

Российские удары подорвали возможность ремонтировать технику ВСУ

Марочко считает, что удары имеют накопительный эффект

Вооруженные силы России на протяжении последних трех месяцев наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что оказывает суммарный, нарастающий эффект и прямо сказывается на способности ВСУ ремонтировать военную технику и выстраивать логистические цепочки. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По данным Минобороны РФ, российская армия атакует энергетические и транспортные объекты, которые используются в интересах ВСУ.

«Действительно, такие удары имеют накопительный эффект. Это не сразу отражается на линии боевого соприкосновения. <...> Потому что невозможно сейчас, скажем, теми темпами, которыми они восстанавливали свою технику, восстанавливать, потому что нужны очень серьезные энергетические мощности», — сказал Марочко в эфире ОТР.

