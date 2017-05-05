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05 мая 2017
20:54  05 мая 2017 0

Хокинг предрек скорую гибель человечества

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Жителям земли нужно срочно колонизировать другую планетуФото: pixabay.com

Людям осталось жить на Земле не больше ста лет. Человечеству необходимо колонизировать какую-либо планету, иначе через век жителям Земли может прийти конец, заявил британский физик Стивен Хокинг.

Катастрофа может произойти из-за перемен в климате, столкновения с астероидом или перенаселения, считает ученый, чье мнение приводит агентство Nation News. Такую точку зрения Хокинг высказал в документальном фильме «Экспедиция Новая Земля».

Еще в марте этого года Хокинг заявил, что хотел бы отправиться в космос. По словам физика, это сделало бы его счастливым.

Татьяна Трушина
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