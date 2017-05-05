Хокинг предрек скорую гибель человечества

20:54 05 мая 2017 0

Жителям земли нужно срочно колонизировать другую планету Фото: pixabay.com

Людям осталось жить на Земле не больше ста лет. Человечеству необходимо колонизировать какую-либо планету, иначе через век жителям Земли может прийти конец, заявил британский физик Стивен Хокинг.

Катастрофа может произойти из-за перемен в климате, столкновения с астероидом или перенаселения, считает ученый, чье мнение приводит агентство Nation News. Такую точку зрения Хокинг высказал в документальном фильме «Экспедиция Новая Земля».

Еще в марте этого года Хокинг заявил, что хотел бы отправиться в космос. По словам физика, это сделало бы его счастливым.