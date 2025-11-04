Ученые спрогнозировали рост количества вспышек на Солнце
На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек на фоне роста активности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце наблюдается резкий рост активности из-за возвращения двух крупных групп пятен, которые ранее вызвали десятикратное увеличение вспышечной активности. Уже зарегистрировано пять мощных вспышек класса М. По прогнозам ученых, в ближайшие дни выбросы плазмы могут начать достигать Земли.
«Вспышечная активность — высокая с прогнозами дальнейшего роста. Геомагнитная обстановка — слабо возмущенная», — сообщается в telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»
Особую опасность представляет верхняя группа пятен, которая при предыдущем прохождении производила вспышки X-класса на обратной стороне Солнца. Ученые отмечают, что эта область способна на одиночные мощные вспышки, а не на множество мелких событий.
Опасения вызывает нижняя группа пятен — более крупная, но пока сохраняющая «молчание». Специалисты не исключают, что она может накапливать энергию для сверхмощного выброса, что создает дополнительную угрозу для Земли.
Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки класса M с интервалом в два часа, о чем сообщили в Институте прикладной геофизики. Эти солнечные вспышки могут спровоцировать выбросы плазмы, способные вызвать магнитные бури на Земле.
