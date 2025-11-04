Ученые спрогнозировали рост количества вспышек на Солнце

На Солнце зафиксировали пять мощных вспышек на фоне роста активности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце наблюдается резкий рост активности из-за возвращения двух крупных групп пятен, которые ранее вызвали десятикратное увеличение вспышечной активности. Уже зарегистрировано пять мощных вспышек класса М. По прогнозам ученых, в ближайшие дни выбросы плазмы могут начать достигать Земли.

«Вспышечная активность — высокая с прогнозами дальнейшего роста. Геомагнитная обстановка — слабо возмущенная», — сообщается в telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Особую опасность представляет верхняя группа пятен, которая при предыдущем прохождении производила вспышки X-класса на обратной стороне Солнца. Ученые отмечают, что эта область способна на одиночные мощные вспышки, а не на множество мелких событий.

Опасения вызывает нижняя группа пятен — более крупная, но пока сохраняющая «молчание». Специалисты не исключают, что она может накапливать энергию для сверхмощного выброса, что создает дополнительную угрозу для Земли.