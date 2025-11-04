Названо возможное оружие, которое Венесуэла хочет получить от России

Венесуэла могла попросить у России пять видов оружия из-за угроз Трампа Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Венесуэла могла запросить у России пять видов современного вооружения на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможных силовых действиях против Каракаса. Об этом сообщает западный военный блог со ссылкой на анонимные источники.

«В нынешнем виде Вооруженные силы Венесуэлы способны угрожать американским военным с помощью противокорабельных ракет Х-31А, однако потенциал снижает небольшое число самолетов-носителей», — отмечает издание Military Watch Magazine. По данным источников, запрос включает системы береговой обороны и авиационную технику.

Согласно публикации, Каракас интересуется получением российских ракетных комплексов «Бастион», корветов классов «Буян-М» и «Каракурт», а также истребителей Су-30М2. Кроме того, в запрос включены крылатые ракеты Х-32 и дизель-электрические подлодки проекта «Варшавянка», которые должны усилить военно-морской потенциал страны.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось о запросе Венесуэлой российских ракет и радаров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность Москвы поддерживать Каракас в преодолении вызовов. Американские источники пока не подтверждают планы военного вмешательства в Венесуэле.