ВСУ повредили четыре дома в Нижегородской области
04 ноября 2025 в 12:56
ВСУ атаковали Нижегородскую область
ВСУ атакововали Нижегородскую область, пострадали четыре дома. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«При падении обломков повреждения получили три частных и 1 многоквартирный дом», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают специалисты.
В целом, регион отразил атаку 20 дронов. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.
