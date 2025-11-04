Логотип РИА URA.RU
ВСУ повредили четыре дома в Нижегородской области

04 ноября 2025 в 12:56
ВСУ атаковали Нижегородскую область

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ атакововали Нижегородскую область, пострадали четыре дома. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. 

«При падении обломков повреждения получили три частных и 1 многоквартирный дом», — написал Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают специалисты.

В целом, регион отразил атаку 20 дронов. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

