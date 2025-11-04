Бельгия купила F-35, которые негде летать и не на что обслуживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бельгия столкнулась с серьезными проблемами после получения американских истребителей F-35. Новые самолеты оказались слишком дорогими в эксплуатации, создают чрезмерный шум, а воздушного пространства страны не хватает для их учебных полетов.

«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — пишет издание 20minutes. Министр обороны королевства Тео Франкен вынужден был признать, что для тренировочных полетов придется договариваться с Францией, Италией и Нидерландами.

Специализированные издания сообщают, что новые истребители-бомбардировщики до пяти раз громче своих предшественников F-16. Двигатель F-35 почти вдвое мощнее, что создает тяжелый пульсирующий звук, беспокоящий жителей near авиабаз.

Стоимость летного часа нового истребителя достигает 50 тысяч евро, что делает F-35 самым дорогим в эксплуатации самолетом в истории бельгийских ВВС. Издание предполагает, что такие расходы заставят строго регламентировать вылеты.