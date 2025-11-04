В Бельгии вспыхнул скандал из-за поставок истребителей F-35
Бельгия купила F-35, которые негде летать и не на что обслуживать
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Бельгия столкнулась с серьезными проблемами после получения американских истребителей F-35. Новые самолеты оказались слишком дорогими в эксплуатации, создают чрезмерный шум, а воздушного пространства страны не хватает для их учебных полетов.
«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — пишет издание 20minutes. Министр обороны королевства Тео Франкен вынужден был признать, что для тренировочных полетов придется договариваться с Францией, Италией и Нидерландами.
Специализированные издания сообщают, что новые истребители-бомбардировщики до пяти раз громче своих предшественников F-16. Двигатель F-35 почти вдвое мощнее, что создает тяжелый пульсирующий звук, беспокоящий жителей near авиабаз.
Стоимость летного часа нового истребителя достигает 50 тысяч евро, что делает F-35 самым дорогим в эксплуатации самолетом в истории бельгийских ВВС. Издание предполагает, что такие расходы заставят строго регламентировать вылеты.
В 2018 году Бельгия подписала контракт на закупку 34 истребителей пятого поколения на общую сумму 5,6 миллиарда евро. На данный момент королевство получило только четыре машины, причем поставка одного самолета задержалась из-за технических неполадок.
