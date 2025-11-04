ВСУ атаковали подстанцию в Курской области
Украина ударила по гражданскому объекту в Курской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Беловском районе Курской области украинские беспилотники атаковали электрическую подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вчера вечером ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате удара произошло возгорание предохранителей на трансформаторе», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Энергетики оперативно восстановили подачу электричества по резервной схеме.
Одновременно специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей, пострадавших от удара по рыльской подстанции. Рыльск и его пригород уже подключены к сети.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.