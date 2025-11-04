Европейская страна оценила российские поставки газа

РФ эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сербия остается для России самым важным партнером в газовой сфере. Белград много лет получает из Москвы стабильные поставки газа по самым выгодным ценам. Об этом рассказал глава наблюдательного совета «Србиягаз» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мы всегда получали газ в тех объемах, которые просили, очень легко получали и дополнительные объемы, а цена всегда была наименьшей. <...> Сербия — самая привилегированная нация в отношениях с Россией, и так всегда и было», — подчеркнул Вулин в разговоре с РИА Новости.

Новый договор о поставках газа планируется подписать до конца текущего года. Соглашение должно обеспечить энергетическую безопасность страны как минимум до 2027 года. Сербия активно диверсифицирует маршруты поставок газа помимо российского. В частности, страна получает азербайджанский газ через болгарский интерконнектор.

