Европейская страна оценила российские поставки газа
РФ эти десятилетия всегда была предсказуемым поставщиком газа в Сербию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сербия остается для России самым важным партнером в газовой сфере. Белград много лет получает из Москвы стабильные поставки газа по самым выгодным ценам. Об этом рассказал глава наблюдательного совета «Србиягаз» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Мы всегда получали газ в тех объемах, которые просили, очень легко получали и дополнительные объемы, а цена всегда была наименьшей. <...> Сербия — самая привилегированная нация в отношениях с Россией, и так всегда и было», — подчеркнул Вулин в разговоре с РИА Новости.
Новый договор о поставках газа планируется подписать до конца текущего года. Соглашение должно обеспечить энергетическую безопасность страны как минимум до 2027 года. Сербия активно диверсифицирует маршруты поставок газа помимо российского. В частности, страна получает азербайджанский газ через болгарский интерконнектор.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что у страны нет альтернатив российскому газу, поскольку критически важная инфраструктура зависит именно от этих поставок. Он подчеркнул, что Сербии необходимо строить новые газопроводы, так как текущие потребности составляют 2,7 миллиарда кубометров газа в год и продолжают расти.
