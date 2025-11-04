Автор проекта раскрыл, когда между Россией и США появится туннель

Ученый оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской в 15 миллиардов долларов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Трансконтинентальный тоннель между Чукоткой и Аляской может быть построен за 7-12 лет. Об этом заявил автор проекта ученый Виктор Разбегин.

«Семь-восемь лет — это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 — более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую», — сказал Разбегин в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что сроки зависят от концентрации финансовых и трудовых ресурсов.

Проект предусматривает строительство трех тоннелей общей протяженностью 98-112 километров. Конструкция включает два транспортных и один сервисный тоннель, соединенных сбойками для обслуживания.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что с помощью технологий Boring Company тоннель можно построить менее чем за восемь лет. Однако, как отмечает официальный представитель МИД Мария Захарова, реализация проекта требует политической воли и снятия антироссийских ограничений.

Протяженность будущего тоннеля почти вдвое превысит длину Евротоннеля между Францией и Великобританией. Такой масштаб делает проект одним из самых амбициозных в мировой истории. Строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской может обойтись в 15 миллиардов долларов.