Эпидемиолог предупредил о замедлении роста продолжительности жизни
Рост продолжительности жизни в мире замедлился по данным эпидемиолога Фаворова
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Рост продолжительности жизни в мире замедляется, несмотря на улучшение условий, заявил известный эпидемиолог Михаил Фаворов. По его мнению, человечество приближается к естественному биологическому пределу долголетия.
«Мы все время лучше и лучше жили, и у нас все время жизнь дольше и дольше длилась в среднем по всем показателям. Но теперь мы живем еще лучше, а жизнь у популяции не очень удлиняется», — сообщил Фаворов в интервью RT.
Эксперт объяснил, что дальнейший рост продолжительности жизни возможен только при прорыве в лечении онкологических заболеваний. Однако даже это даст лишь временный эффект, поскольку человечество приближается к естественным пределам долголетия.
Ранее главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Курганской области Ольга Лобанова отмечала, что продолжительность жизни в регионе составляет 68 лет у мужчин и около 75 лет у женщин, при этом цель — увеличить этот показатель до 80 лет. По ее мнению, от самого пациента зависит 90% успеха его долголетия и здоровья, остальные 10% — результат работы врачей.
