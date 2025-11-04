Эпидемиолог предупредил о замедлении роста продолжительности жизни

Рост продолжительности жизни в мире замедлился по данным эпидемиолога Фаворова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Рост продолжительности жизни в мире замедляется, несмотря на улучшение условий, заявил известный эпидемиолог Михаил Фаворов. По его мнению, человечество приближается к естественному биологическому пределу долголетия.

«Мы все время лучше и лучше жили, и у нас все время жизнь дольше и дольше длилась в среднем по всем показателям. Но теперь мы живем еще лучше, а жизнь у популяции не очень удлиняется», — сообщил Фаворов в интервью RT.

Эксперт объяснил, что дальнейший рост продолжительности жизни возможен только при прорыве в лечении онкологических заболеваний. Однако даже это даст лишь временный эффект, поскольку человечество приближается к естественным пределам долголетия.

