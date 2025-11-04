Логотип РИА URA.RU
Природа

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце

04 ноября 2025 в 11:42
Нередко солнечные вспышки заканчиваются магнитными бурями на Земле

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Зарегистрирована солнечная вспышка класса M3.5, которая относится к предпоследней категории по шкале мощности. Об этом заявили в Институте прикладной геофизики.

«4 ноября в 04:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. 

Научное сообщество классифицирует солнечные вспышки по интенсивности рентгеновского излучения, разделяя их на пять основных категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший показатель А0.0 соответствует уровню излучения 10 нановатт на квадратный метр на околоземной орбите. Каждый последующий класс характеризуется десятикратным увеличением мощности по сравнению с предыдущим.

Подобные солнечные явления нередко сопровождаются выбросами корональной массы — облаков солнечной плазмы. Они при достижении магнитосферы Земли способны вызывать геомагнитные возмущения различной интенсивности.

