Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце
Нередко солнечные вспышки заканчиваются магнитными бурями на Земле
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Зарегистрирована солнечная вспышка класса M3.5, которая относится к предпоследней категории по шкале мощности. Об этом заявили в Институте прикладной геофизики.
«4 ноября в 04:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Научное сообщество классифицирует солнечные вспышки по интенсивности рентгеновского излучения, разделяя их на пять основных категорий: А, В, С, М и Х. Наименьший показатель А0.0 соответствует уровню излучения 10 нановатт на квадратный метр на околоземной орбите. Каждый последующий класс характеризуется десятикратным увеличением мощности по сравнению с предыдущим.
Подобные солнечные явления нередко сопровождаются выбросами корональной массы — облаков солнечной плазмы. Они при достижении магнитосферы Земли способны вызывать геомагнитные возмущения различной интенсивности.
