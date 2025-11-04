Кузнецов, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», объявил голодовку

Задержанный по делу Северного потока протестует против условий содержания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Обвиняемый в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме. Бывший офицер требует соблюдения своих прав и улучшения условий содержания. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини.

«Защита сообщила компетентным органам о голодовке... Он требует соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания», — заявил адвокат. Сообщение передает РИА Новости.

Кузнецов отказался от еды 31 октября, он находится под стражей с 22 августа. По словам защитника, заключенному ни разу не предоставляли питание, соответствующее состоянию его здоровья. Решение об экстрадиции подозреваемого в Германию пока не принято. В немецком обвинении Кузнецов проходит как один из организаторов диверсии на газопроводах.

