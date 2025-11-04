Производство летающих автомобилей запущено в Китае

Массовое производство летающих автомобилей в Китае начнется в первой половине 2026 года (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Китайский производитель электромобилей XPeng запустил производство летающих автомобилей на заводе в городе Гуанчжоу. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Завод площадью 120 тысяч квадратных метров стал первым в мире предприятием по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки.

«XPeng Aeroht <...> в понедельник начало пробное производство на первом в мире интеллектуальном заводе по серийному выпуску автомобилей с электрическими летательными аппаратами вертикального взлета и посадки», — говорится в сообщении агентства. Завод может выпускать до 10 тысяч летающих автомобилей в год. После выхода на полную мощность предприятие будет собирать по одному аппарату каждые полчаса.

Модель Land Aircraft Carrier представляет собой шестиколесный внедорожник длиной пять с половиной метров. В задней части автомобиля размещается летательный аппарат на двух человек. В самой машине помещается четыре пассажира. Запас хода на одном аккумуляторе составляет тысячу километров. Отсоединить летательный аппарат можно за пять минут.

Land Carrier может передвигаться по земле и в воздухе. Управление осуществляется вручную с помощью джойстика или в автономном режиме с автоматическим построением маршрута и посадкой. Цена такого автомобиля составит от 138 до 276 тысяч долларов. Массовые поставки начнутся в первой половине 2026 года.