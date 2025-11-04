Володин обратился к россиянам в честь праздника
Володин заявил, что за 13 лет против России было введено свыше 30 тысяч санкций
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. По его словам, праздник несет в себе глубокий смысл и он крайне важен для всех граждан России.
«Праздник сравнительно молодой. Впервые его отмечали ровно 20 лет назад. Но он несет в себе глубинные смыслы, крайне важные для всех нас. Напоминает не только о самых непростых днях в истории нашего государства, но и подчеркивает, насколько важны консолидация общества и единство сегодня», — написал Володин в своем аккаунте Max.
Он напомнил, что с 2012 года против России введено свыше 30 тысяч санкций. По его словам, враги страны делают все, чтобы остановить ее развитие, ослабить и разрушить. Володин подчеркнул, что преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, а внешние угрозы лишь сплачивают общество. Председатель Госдумы пожелал россиянам счастья, здоровья, успехов и победы.
Россияне ежегодно 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник установлен в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда была восстановлена российская государственность после Смутного времени. Он связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Тогда жители разных сословий собрали народное ополчение и изгнали интервентов из столицы.
Главная идея праздника — показать, что люди с разными взглядами, национальностями и вероисповеданиями могут объединиться ради сохранения страны и ее будущего. 4 ноября — официальный выходной день. Если праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на рабочий день.
