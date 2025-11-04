Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся атаке двух беспилотников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Промышленный комплекс в Стерлитамаке в Республике Башкортостан подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов. По оперативной информации, оба дрона были своевременно уничтожены силами противовоздушной обороны. Фрагменты сбитых беспилотников упали в пределах промышленной зоны, в непосредственной близости от вспомогательного цеха предприятия.

В то же время российские войска продолжают наступление на различных направлениях фронта, вытесняя ВСУ с позиций и освобождая населенные пункты. Ход боевых действий и карта СВО — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU





Жертвы атак ВСУ с воздуха

При проведении мирными жителями эвакуации в районе Купянска произошел трагический инцидент. Двое гражданских лиц из села Петропавловка, пытавшихся выйти к российским позициям, стали жертвами атак с воздуха.

Как свидетельствуют опубликованные в сети кадры, сначала был поражен дроном мужчина, двигавшийся впереди с собакой. Затем последовала вторая атака, в результате которой погиб пожилой человек.

Атака ВСУ по куполам монастыря

Также сообщается, что ВСУ целенаправленно обстреливали кресты Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское (ДНР). Об этом сообщила насельница обители монахиня Варвара. По ее словам, имеются свидетельства, что военные использовали священные символы в качестве мишеней для соревнований в меткости, а соответствующие видео распространялись в интернете.

Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко привел данные о масштабах разрушений: в результате действий ВСУ в Донбассе было уничтожено около 200 православных храмов. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в регионе ведется восстановительная работа — на данный момент отремонтировано 48 поврежденных религиозных объектов.

Сумское направление

На сумском направлении были переброшены украинские подразделения, ранее понесшие значительные потери. В этот район прибыл второй батальон 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания, дислоцирующейся в Киеве.

Подразделение еще не завершило восстановление боеспособности после серьезных потерь, понесенных в Харьковской области. Отмечается, что военнослужащие указанного батальона ранее проходили боевую подготовку в Великобритании перед своим направлением на фронт.

Покровское (красноармейское) направление

На покровском (красноармейском) направлении расчет беспилотников «Молния-2» группировки «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА противника. Согласно сообщению Минобороны РФ, разведывательные дроны предварительно выявили позицию с живой силой ВСУ и оборудованием, после чего операторы навели ударный беспилотник на цель.

Кроме того, боевой расчет реактивной системы залпового огня «Град» осуществил артиллерийский обстрел опорного пункта украинских вооруженных формирований. В результате удара была сорвана смена личного состава противника на красноармейском направлении, передает «Пятый канал».

Запорожский фронт

На запорожском фронте около 15 украинских военнослужащих сдались в плен после обращения через громкоговоритель, установленный на российском FPV-дроне. Как сообщили в силовых структурах, специально оборудованный беспилотник призывал противника прекратить сопротивление, а в случае получения сигналов о готовности сложить оружие сопровождал военнослужащих через безопасный коридор к российским позициям.

По данным источника, в октябре таким образом было принято порядка 15 человек. При этом украинские боевики, следуя официальным методичкам командования, систематически уничтожают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен.

Константиновское направление

ВС РФ успешно развивает наступление на нескольких оперативных направлениях. В ходе штурма населенного пункта Иванополье российские войска закрепились на достигнутых рубежах, обеспечивая плацдарм для дальнейшего продвижения.

Одновременно ведутся интенсивные боевые действия за Константиновку, где наступление развивается с двух направлений: с юго-восточных окраин и со стороны Предтечино. Такое двустороннее наступление создает оперативный охват украинской группировки, способствуя ее дестабилизации и создавая условия для скорейшего освобождения населенного пункта. Продуманная тактика многостороннего наступления позволяет систематически истощать оборону противника, методично выдавливая подразделения ВСУ с укрепленных позиций.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении российские войска развивают тактический успех. В настоящее время полностью занята половина территории населенного пункта Ставки, где продолжаются зачистки от остаточных групп противника.

Активные боевые действия ведутся на подступах к Масляковке и в черте Лимана, где наши подразделения методично преодолевают оборону противника, сообщил военкор Евгений Лисицын. Особенно значительным является продвижение в районе Редкодуба, где российским силам удалось улучшить свои позиции и создать угрозу флангового охвата украинских формирований.

Северское направление

На северском направлении российские подразделения продвигаются в районе Звановки и ведут активные боевые действия за населенный пункт Ямполь. В ходе боевой работы расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» Южной группировки войск были уничтожены важные объекты военной инфраструктуры ВСУ. Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате точного поражения выведены из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и станция РЭБ «Буковель».

В военном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки своевременно выявили применение противником средств радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной борьбы. Полученные в реальном времени кадры подтвердили успешное поражение целей расчетом «Ланцета», что существенно ослабило возможности ВСУ на этом участке фронта.

Купянское направление

На купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, где украинские формирования предпринимают безуспешные контратаки, неся значительные потери. Российская авиация наносит эффективные удары по позициям противника, в частности в районе Великой Шапковки, где уничтожаются пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

Одновременно российские подразделения демонстрируют оперативные успехи в районах Фиголевки и Каменки, где продолжают планомерно улучшать свои тактические позиции. Системное применение авиации и артиллерии позволяет разрушать оборонительные рубежи противника и методично продвигаться вперёд, несмотря на отчаянное сопротивление украинских сил.

Днепропетровское направление

На днепропетровском направлении расчеты беспилотников Восточной группировки войск успешно провели операцию по перехвату транспортных средств ВСУ, следовавших к линии фронта с личным составом и материальными средствами. Как сообщили в Минобороны России, удары наносились в рамках тактики «свободной охоты», а также с использованием засадного метода. В военном ведомстве пояснили, что операторы заранее размещали FPV-дроны на разведанных маршрутах движения противника и ожидали появления целей для их последующего уничтожения.

В результате проведенной операции было ликвидировано несколько автомобилей с военнослужащими и грузами снабжения. Дополнительно артиллеристы группировки нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области, где противник, по данным разведки, оборудовал в лесополосах окопы и огневые точки для накопления сил.

Харьковское направление

На харьковском направлении был нанесен успешный удар по резервам ВСУ. Как сообщили в российских силовых структурах, в районе населенного пункта Зеленый Гай беспилотником «Герань-2» уничтожен пункт временной дислокации подразделений 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Согласно планам украинского командования, эти резервы предназначались для усиления группировки на хатненском участке фронта. Ликвидация данного пункта дислокации сорвала переброску подкреплений и нарушила оперативные замыслы противника.

