Почти сто человек отказались от эвакуации из разрушенной Суджи

Более 70 человек отказались от эвакуации из разрушенной боевиками ВСУ Суджи (Курская область). Об этом сообщил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Большинство из них — люди пожилого возраста, которые не хотят оставлять свои дома и хозяйство.

«В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство», — заявил Глухарев РИА Новости.

По его словам, их всеми способами пытаются эвакуировать в более безопасный район, однако они не позволяют этого сделать. Представитель СК РФ добавил, что оставшимся жителям продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь.

