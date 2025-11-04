Почти сто человек отказались от эвакуации из разрушенной Суджи
Более 70 человек отказались от эвакуации из разрушенной боевиками ВСУ Суджи (Курская область). Об этом сообщил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Большинство из них — люди пожилого возраста, которые не хотят оставлять свои дома и хозяйство.
«В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство», — заявил Глухарев РИА Новости.
По его словам, их всеми способами пытаются эвакуировать в более безопасный район, однако они не позволяют этого сделать. Представитель СК РФ добавил, что оставшимся жителям продолжают оказывать гуманитарную и социальную помощь.
Напомним, что Суджа была оккупирована подразделениями ВСУ 6 августа 2024 года, а полностью освобождена от украинских формирований 26 апреля 2025 года. По данным Следственного комитета РФ, во время оккупации города погибло более 300 мирных жителей. Их тела были эвакуированы и переданы родственникам. На территории города также были найдены и эксгумированы останки 112 жителей, захороненные жителями в огородах и теплицах во время боевых действий.
