В Москве для митинга оппозиции перекрыли проспект Сахарова

17:15 06 мая 2017 0

Митинг оппозиции проходит мирно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архивное фото)

В Москве стартовал митинг оппозиции в честь пятой годовщины событий на Болотной площади. Ради шествия участников власти перекрыли проспект Сахарова.

Как сообщает «Русская планета», изначально активисты выразили желание провести митинг «За Россию против произвола и репрессий» на самой Болотной площади, но получили от мэрии отказ. В итоге проведение акции согласовали на проспекте Сахарова. Инициаторами мероприятия стали Михаил Шнейдер, Лев Пономарев, Сергей Давидис, Леонид Гозман, Геннадий Гудков, Сергей Шаров-Делоне и Александр Рыклин. Организаторы заявили, что в шествии примут участие до 10 тысяч человек, однако пока, по данным СМИ, на митинге собралось порядка тысячи человек.

Посвящен митинг событиям, произошедшим на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда в Москве прошел «Марш миллионов», который перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В итоге было задержано 400 человек, 54 полицейских получили ранения.