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09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
15:08  09 мая 2017 4

ИГ опубликовало в Интернете видео казни «российского полковника»

Анатолий Землянка, один из ликвидированных палачей ИГИЛФото: Соцсети

«Исламское государство» распространило в Сети видео, на котором снята казнь «российского шпиона», захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intel Group.

Как пишет агентство Reuters отмечает, подлинность видеозаписи подтвердить невозможно, так же, как и личность убитого.

Видео озвучено на русском языке. Один из фрагментов содержит казнь человека, который рассказывает о работе на русские спецслужбы. Боевики называют его российским шпионом, полковником Евгением Петренко.

Также представители ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) грозят на видео России новыми терактами. В Минобороны РФ и ФСБ ситуацию не комментируют.

Евгений Лазарев
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