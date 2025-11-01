Пентагон решил передать Украине «Томагавки», но Трамп может их заблокировать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пентагон санкционировал передачу крылатых ракет «Томагавк» Украине, что, по оценке военкора Юрия Котенка, снижает перспективы политического урегулирования. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан констатировал движение Европы к полномасштабной войне, а экс-начальник штаба обороны Великобритании признал ведение НАТО прокси-войны на украинской территории. Американский эксперт Скотт Риттер подчеркнул, что Россия не допустит военного поражения в этом конфликте. Последние новости СВО — в материале URA.RU.

Мнение России и Украины

РФ готова прекратить действие в окружении противника

Россия готова объявить временное прекращение огня в районе окруженной группировки ВСУ для обеспечения работы журналистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов смогла зайти посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — заявил президент. Данная мера позволит представителям СМИ объективно оценить ситуацию в зоне боевых действий и зафиксировать реальное положение украинских военнослужащих.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил о готовности Украины продолжать боевые действия в течение следующих 2-3 лет. Об этом польский политик сообщил в интервью британскому изданию The Sunday Times.

Лавров надеется на приверженность Трампа договоренностям встречи на Аляске

Россия рассчитывает, что Трамп сохранит приверженность договоренностям, достигнутым на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Минской конференции по безопасности.

Глава российского МИДа отметил, что европейские члены НАТО своими поставками оружия и финансовой поддержкой киевского режима способствуют затягиванию конфликта. При этом большинство европейских лидеров, по его словам, убеждают Вашингтон отказаться от поиска дипломатического урегулирования. Лавров выразил надежду, что американский лидер останется верен принципам урегулирования, первоначально предложенным самой американской стороной во время встречи в Анкоридже.

Ситуация с Томагавками

Пентагон одобрил поставки оружия

Пентагон одобрил возможность поставки крылатых ракет «Томагавк» для Украины, сообщают американские СМИ. По данным источников, военное ведомство дало «зеленый свет» передаче ракет большой дальности, однако окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Трамп не одобрит

Профессор РАН Александр Гусев выразил уверенность, что американский лидер не одобрит передачу Украине крылатых ракет «Томагавк». Политолог пояснил, что такое решение может привести к резкой эскалации напряженности в российско-американских отношениях, которые и так находятся на историческом минимуме. По мнению эксперта, Трамп осознает риски полного обрушения двустороннего диалога и предпочтет избежать столь дестабилизирующего шага.

Мнение военкора

Даже в случае поставки «Томагавков» Украине, Россия предпримет асимметричные и болезненные для США меры воздействия. Это сделает невозможным достижение «сделки по Трампу» — дипломатического урегулирования украинского конфликта, высказал мнение военкор Котенков в telegram-канале.

Что касается военного значения таких поставок: хотя крылатые ракеты способны нанести определенный ущерб, они не способны кардинально изменить оперативную обстановку на фронте. Все заявления о их решающей роли не имеют практического обоснования.

Что говорят в Европе и США

Европа движется к войне

Премьер-Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth резко раскритиковал политику европейских лидеров в отношении Украины. Глава правительства заявил, что безоговорочная поддержка Киева приближает континент к крупномасштабному военному конфликту с катастрофическими последствиями.

По оценке Орбана, европейские политики недооценивают риски своей стратегии и «играют с огнем», не осознавая опасности эскалации. Венгерский премьер призвал к немедленному пересмотру курса западных стран, подчеркнув, что текущая траектория развития событий ведет Европу к прямой военной конфронтации.

Россия одержит победу в конфликте на Украине