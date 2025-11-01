В Болгарии честно признались, что не готовы к уходу «Лукойла»
В Болгарии предупредили о дефиците топлива из-за ухода «Лукойла»
Болгария может столкнуться с дефицитом топлива из-за возможного ухода российской компании «Лукойл». Об этом заявил бывший министр окружающей среды и водных ресурсов страны Юлиан Попов.
«Юлиан Попов согласился с тем, что правительство „не подготовлено должным образом“ и нет „плана действий на случай“ ухода „Лукойла“, что повышает вероятность нехватки топлива», — сообщает издание Politico. Экс-министр подтвердил опасения о возможном топливном кризисе.
Проблемы связаны с американскими санкциями против болгарского нефтеперерабатывающего завода «Лукойла». Власти страны не разработали стратегию действий на случай остановки предприятия. Отсутствие плана по замене мощностей «Лукойла» может привести к сбоям в топливном рынке. Эксперты прогнозируют рост цен и возможные перебои с поставками.
Ситуация в Болгарии отражает глобальные проблемы на топливных рынках. Если в России власти и нефтяные компании работают над стабилизацией ситуации путем увеличения производства нефтепродуктов и решения логистических вопросов, то болгарское правительство оказалось неподготовленным к возможному уходу «Лукойла» с рынка страны. Отсутствие альтернативного плана поставок топлива может привести к дефициту и росту цен на болгарском рынке.
