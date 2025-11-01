Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

В Болгарии честно признались, что не готовы к уходу «Лукойла»

Экс-министр Попов: Болгария не готова к уходу российской компании «Лукойл»
01 ноября 2025 в 17:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Болгарии предупредили о дефиците топлива из-за ухода «Лукойла»

В Болгарии предупредили о дефиците топлива из-за ухода «Лукойла»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болгария может столкнуться с дефицитом топлива из-за возможного ухода российской компании «Лукойл». Об этом заявил бывший министр окружающей среды и водных ресурсов страны Юлиан Попов.

«Юлиан Попов согласился с тем, что правительство „не подготовлено должным образом“ и нет „плана действий на случай“ ухода „Лукойла“, что повышает вероятность нехватки топлива», — сообщает издание Politico. Экс-министр подтвердил опасения о возможном топливном кризисе.

Проблемы связаны с американскими санкциями против болгарского нефтеперерабатывающего завода «Лукойла». Власти страны не разработали стратегию действий на случай остановки предприятия. Отсутствие плана по замене мощностей «Лукойла» может привести к сбоям в топливном рынке. Эксперты прогнозируют рост цен и возможные перебои с поставками.

Продолжение после рекламы

Ситуация в Болгарии отражает глобальные проблемы на топливных рынках. Если в России власти и нефтяные компании работают над стабилизацией ситуации путем увеличения производства нефтепродуктов и решения логистических вопросов, то болгарское правительство оказалось неподготовленным к возможному уходу «Лукойла» с рынка страны. Отсутствие альтернативного плана поставок топлива может привести к дефициту и росту цен на болгарском рынке.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал