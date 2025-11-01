Квартира вспыхнула на юге Москвы. Видео
01 ноября 2025 в 17:02
Точная площадь возгорания устанавливается специалистами
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На юго-западе Москвы произошло возгорание в жилом доме. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.
«Пожар произошел на Адмирала Лазарева, 27», — рассказывают очевидцы с места событий. Огонь охватил квартиру в многоэтажном здании. Точная площадь возгорания и причины устанавливаются специалистами.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал