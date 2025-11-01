Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Квартира вспыхнула на юге Москвы. Видео

01 ноября 2025 в 17:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Точная площадь возгорания устанавливается специалистами

Точная площадь возгорания устанавливается специалистами

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На юго-западе Москвы произошло возгорание в жилом доме. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Пожар произошел на Адмирала Лазарева, 27», — рассказывают очевидцы с места событий. Огонь охватил квартиру в многоэтажном здании. Точная площадь возгорания и причины устанавливаются специалистами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал