Запад попытался оправдаться за использование российских активов

Еврокомиссия рассматривает два основных сценария действий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отказ Еврокомиссии от экспроприации российских активов может заставить страны ЕС искать альтернативные источники финансирования, что создаст значительную нагрузку на бюджеты европейских государств. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Если план экспроприации активов под видом схемы репарационного кредита рухнет под давлением Бельгии на саммите ЕС в декабре, то деньги придется искать где-то еще», — отмечает телеканал. Еврокомиссия рассматривает два основных сценария дальнейших действий.

Первый вариант предполагает, что ЕК привлечет средства от имени всех стран сообщества для выдачи нового кредита Украине. Подобная практика уже применялась в первые годы СВО. Однако Киеву предстоит вернуть полученные средства. Телеканал отмечает, что такая финансовая нагрузка на страну во время военных действий представляется контрпродуктивной. Второй вариант на практике мало отличается от первого. Согласно сценарию, европейские государства должны самостоятельно взять кредиты для предоставления Украине безвозмездных выплат.

Продолжение после рекламы

В обоих сценариях вся тяжесть финансирования Украины ложится непосредственно на бюджеты стран Евросоюза. Уровень задолженности государств еврозоны уже превышает 90% их валового внутреннего продукта. Только военные и бюджетные потребности Киева в 2026-2027 годах оцениваются как минимум в 60 миллиардов евро.