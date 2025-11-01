ВС РФ метким ударом уничтожили замкомандира украинской бригады
Удар российского FPV-дрона пришелся по бронеавтомобилю
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские военные ударом FPV-дрона в Купянске Харьковской области уничтожили замкомандира 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают СМИ.
«В Купянске ударом российского FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ», — пишет ТАСС со ссылкой на силовиков. ВС РФ нанесли удар по бронеавтомобилю. По данным источников, эта информация скрывается украинским командованием.
В районе Купянска Харьковской области российская группировка «Запад» окружила части ВСУ. ВС РФ контролирует центральные кварталы города и промышленную зону, продолжается операция по установлению полного контроля над населенным пунктом, сообщало Минобороны РФ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
