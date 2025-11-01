Логотип РИА URA.RU
ВС РФ метким ударом уничтожили замкомандира украинской бригады

01 ноября 2025 в 16:55
Удар российского FPV-дрона пришелся по бронеавтомобилю

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские военные ударом FPV-дрона в Купянске Харьковской области уничтожили замкомандира 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщают СМИ.

«В Купянске ударом российского FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ», — пишет ТАСС со ссылкой на силовиков. ВС РФ нанесли удар по бронеавтомобилю. По данным источников, эта информация скрывается украинским командованием.

В районе Купянска Харьковской области российская группировка «Запад» окружила части ВСУ. ВС РФ контролирует центральные кварталы города и промышленную зону, продолжается операция по установлению полного контроля над населенным пунктом, сообщало Минобороны РФ.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

