Южная Карелия терпит миллионные убытки из-за закрытия границы с РФ

Финский город Иматра, расположенный в регионе Южная Карелия, терпит ежедневные убытки в размере одного миллиона евро после закрытия границы с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро доходов от туризма», — пишет Bloomberg. В Иматре, где проживают около 25 тысяч человек, уровень безработицы составляет 15%, что значительно превышает средний показатель по Финляндии в 9,1%.