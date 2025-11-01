Южная Карелия терпит миллионные убытки из-за закрытия границы с РФ
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Финский город Иматра, расположенный в регионе Южная Карелия, терпит ежедневные убытки в размере одного миллиона евро после закрытия границы с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро доходов от туризма», — пишет Bloomberg. В Иматре, где проживают около 25 тысяч человек, уровень безработицы составляет 15%, что значительно превышает средний показатель по Финляндии в 9,1%.
Город, который до ноября 2023 года был популярным курортом среди российских туристов, столкнулся с массовым закрытием магазинов и сокращением персонала в местных компаниях. Особенно тревожная ситуация складывается с молодежной занятостью. Южная Карелия стала лидером по темпам роста безработицы среди молодого населения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.