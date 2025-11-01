Рязанский губернатор навязывает элитам нового мэра областной столицы

Власти Рязанской области представили городским элитам их нового мэра Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рязанские власти навязывают местным элитам нового мэра областной столицы. По данным инсайдеров URA.RU, губернатор Павел Малков и региональный внутрипол пытаются пролоббировать на пост руководителя администрации Рязани Бориса Ясинского, который вчера объявил об уходе с должности главы района. Сегодня он перешел на пост заместителя мэра Рязани.

Ясинского называют креатурой спикера местного заксобрания Аркадия Фомина. Наш источник утверждает, что региональные власти продвинули его в администрацию с целью последующего назначения мэром. Пока им не позволяет регламент: действующий градоначальник Виталий Артемов отстранен властями от должности и проверяется прокуратурой.

Часть элит в администрации и гордуме не поддерживает Ясинского и ориентированы на иную кандидатуру, сообщил собеседник URA.RU. В городских органах власти представлены влиятельные группы промышленных холдингов «Инвест», «Топтех», аграрного бизнеса и крупных застройщиков. Они не контролируются внутриполитическим блоком, что ведет к конфликтам при утверждении мэра.

«Сейчас в городе идут интриги и аппаратная игра. В администрации и гордуме целый комплекс людей, представляющих интересы групп. При утверждении мэра гордумой властям вполне может не хватить нескольких голосов», — сказал нам политолог Александр Семенов. Эксперт предположил, что внутрипол пытается договориться с противниками Ясинского, однако ситуация может растянуться на зимний период, что критично для города.

Агентство попыталось узнать мнение вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова, курирующего внутреннюю политику. Его представитель сказал корреспонденту URA.RU, что Бранов находится на выезде и не сможет оперативно дать комментарий.