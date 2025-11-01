Скончалась звезда кунг-фу боевиков
Умер звезда гонконгских боевиков Стэнли Фун
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Актер гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
«Гонконгский актер и режиссер Стэнли Фун Шуйфан, известный своими комедийными ролями, умер в возрасте около 80 лет», — сообщило издание. Там же отметили, что Фунг ушел из жизни вслед за своим покойным другом Хуэй Шиу-хуном, известным под прозвищем «Бенц Хун», который скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных раком.
Известность к Фуну пришла после участия вместе с Джеки Чаном в гонконгской комедии «Победители и грешники» (1983), получившей в китайском прокате название «Пять счастливых звезд». Фильм рассказывал о злоключениях закадычных друзей, лавировавших между полицией и мафией, и пользовался большой популярностью благодаря игре актерского ансамбля, сочетанию сцен боевых искусств и комедийных гэгов. После первой части последовало несколько успешных сиквелов в 1980-1990 годах.
Стэнли Фун родился в Гонконге и с 1967 года снимался на местной киностудии, а в 1989-м переехал на Тайвань. За свою кинокарьеру актер снялся в 135 фильмах, еще в 10 картинах он выступил в качестве режиссера. Сам Фун в последние годы жизни не любил вспоминать свои ранние работы, принесшие ему известность, отмечает гонконгский новостной портал HK01.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.