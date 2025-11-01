Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Скончалась звезда кунг-фу боевиков

Умер звезда гонконгских боевиков и соратник Джеки Чана Стэнли Фун
01 ноября 2025 в 16:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Умер звезда гонконгских боевиков Стэнли Фун

Умер звезда гонконгских боевиков Стэнли Фун

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Актер гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

«Гонконгский актер и режиссер Стэнли Фун Шуйфан, известный своими комедийными ролями, умер в возрасте около 80 лет», — сообщило издание. Там же отметили, что Фунг ушел из жизни вслед за своим покойным другом Хуэй Шиу-хуном, известным под прозвищем «Бенц Хун», который скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных раком.

Известность к Фуну пришла после участия вместе с Джеки Чаном в гонконгской комедии «Победители и грешники» (1983), получившей в китайском прокате название «Пять счастливых звезд». Фильм рассказывал о злоключениях закадычных друзей, лавировавших между полицией и мафией, и пользовался большой популярностью благодаря игре актерского ансамбля, сочетанию сцен боевых искусств и комедийных гэгов. После первой части последовало несколько успешных сиквелов в 1980-1990 годах.

Продолжение после рекламы

Стэнли Фун родился в Гонконге и с 1967 года снимался на местной киностудии, а в 1989-м переехал на Тайвань. За свою кинокарьеру актер снялся в 135 фильмах, еще в 10 картинах он выступил в качестве режиссера. Сам Фун в последние годы жизни не любил вспоминать свои ранние работы, принесшие ему известность, отмечает гонконгский новостной портал HK01.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал