Скончалась звезда кунг-фу боевиков

Умер звезда гонконгских боевиков Стэнли Фун Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Актер гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

«Гонконгский актер и режиссер Стэнли Фун Шуйфан, известный своими комедийными ролями, умер в возрасте около 80 лет», — сообщило издание. Там же отметили, что Фунг ушел из жизни вслед за своим покойным другом Хуэй Шиу-хуном, известным под прозвищем «Бенц Хун», который скончался на 77-м году жизни от осложнений, вызванных раком.

Известность к Фуну пришла после участия вместе с Джеки Чаном в гонконгской комедии «Победители и грешники» (1983), получившей в китайском прокате название «Пять счастливых звезд». Фильм рассказывал о злоключениях закадычных друзей, лавировавших между полицией и мафией, и пользовался большой популярностью благодаря игре актерского ансамбля, сочетанию сцен боевых искусств и комедийных гэгов. После первой части последовало несколько успешных сиквелов в 1980-1990 годах.

