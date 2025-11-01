Глава курской строительной компании Синьговский получил 4 года тюрьмы
01 ноября 2025 в 16:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Руководитель строительной компании из Курской области Виталий Синьговский получил четырехлетний тюремный срок по обвинению в хищении средств в ходе возведения оборонительных укреплений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал