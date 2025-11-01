В ЛНР восстановили уникальный мемориал с многовековой историей

В ЛНР открыли отреставрированный мемориал с Вечным огнем из Москвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Луганской Народной Республике торжественно открыли масштабно реконструированный мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус у города Красный Луч. В церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Мемориальный комплекс боевой славы на реке Миус у города Красный Луч масштабно реконструирован. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко приняли участие в торжественном открытии мемориала», — написал глава региона в своем telegram-канале. Пасечник заявил, что мемориальный комплекс представляет собой священное место для всех жителей республики.

По его словам, в период Великой Отечественной войны на этой земле отдали свои жизни свыше 800 тысяч советских военнослужащих, среди которых были и местные уроженцы — военнослужащие 383-й и 395-й шахтерских дивизий. «В 1943 году войска Красной Армии разгромили неприступный немецкий рубеж „Миус-фронт“ и вернули Родине ее крупнейший промышленный центр — Донбасс», — отметил Пасечник.

Реконструкцию провело Российское военно-историческое общество в кратчайшие сроки. Особенностью обновленного мемориала стал Вечный огонь, частицу которого доставили из Александровского сада у стен Московского Кремля. Специалисты РВИО обновили основной монумент и лестницу Героев, состоящую из 260 ступеней — по числу дней обороны шахтерских дивизий. Отремонтировали площадь парадов и установили новое освещение.

На территории комплекса появилась триумфальная арка, символизирующая связь поколений защитников луганской земли от князя Игоря до участников специальной военной операции. В честь современных воинов установили памятник танку Т-72, освобождавшему Донбасс.