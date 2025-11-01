Оговоривший редактора URA.RU Аллаярова дядя пойдет на хитрость, избегая внимания прессы

Андрей Карпов и ранее не желал общаться со СМИ. Вероятно, ему удастся и допросы в суде пройти без прессы Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-начальник угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, чьи показания легли в основу дела против свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, избежит допроса в суде в присутствии прессы. Бывший полицейский не явился на сегодняшнее заседание и приложит усилия, чтобы не явиться и на следующее — 14 ноября. Вероятно, в ближайшие дни Карпова переведут в СИЗО. Как предполагает защита Аллаярова, это спланированная позиция, цель которой — позволить Карпову пройти допрос по видеосвязи, не сталкиваясь с Денисом.

«5 ноября будет рассмотрено дело самого Карпова, который заключил сделку со следствием и признал вину. Поэтому вполне вероятно, что на следующей неделе Карпов будет осужден к реальному лишению свободы. Следовательно, в последующем он будет давать показания из СИЗО посредством видеоконференцсвязи, что, исходя из практики, значительно ухудшает возможности для его допроса защитой. В частности, он может сослаться на плохое качество связи, и ему не нужно будет смотреть в лицо суду и своему племяннику. А учитывая, что в уголовном деле три варианта показаний Карпова, для него спасение не присутствовать на судебном заседании», — считает адвокат Дениса Анастасия Харисанова.

Как уже сообщалось, Карпов заявил, что передавал Аллаярову информацию о криминальных событиях в регионе. Он трижды менял показания: сначала утверждал, что делал это безвозмездно, потом указал, что получил за свои услуги единожды 20 тысяч рублей наличными, но не вспомнил, когда именно. Потом и вовсе «припомнил», что Аллаяров, который доводится ему родным племянником, передал в общей сложности 120 тысяч рублей, причем «взятками» считаются переводы Дениса на карты бабушке и тете. Эти заявления стали основой для возбуждения уголовного дела в отношении журналиста.

Дело изначально привлекало внимание прессы и, само собой, на заседание прибыло немало репортеров. Они присутствовали в зале суда 1 ноября, где были допрошены свидетели — главный редактор URA.RU Диана Козлова и журналист Анна Салымская. На этом заседании должны были допросить и Карпова, но он не пришел, сославшись на занятость своего адвоката. По этой же причине он не явится и 14 ноября. Так экс-полицейский сможет избежать внимания прессы и неудобных вопросов, а также возможности взглянуть племяннику в глаза.

Что внимание СМИ ему неприятно, Карпов давал понять и ранее. На заседания суда по мере пресечения он приходил в медицинской маске и вопросы журналистов игнорировал, отворачивался. В частности, промолчал на вопрос о том, не мучает ли его совесть из-за того, что крестник (мать Дениса рассказывала, что Карпов крестил Дениса в церкви) почти полгода находится в СИЗО.

Более того: еще до начала следующего заседания по делу Аллаярова Карпов и вовсе может попасть за решетку. Его обвиняют не только в получении взятки, но и в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 3 п. е УК РФ). И вариант получить приговор до того, как ему все-таки придется явиться в суд по делу племянника, допускает защита журналиста, Карпову тоже по-своему выгоден.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде, Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины Дениса, кроме слов Карпова, который сам проходит обвиняемым по двум статьям и находится под домашним арестом после сделки со следствием. Ранее следствие требовало от Аллаярова и его руководителя показаний против акционеров агентства — Алексея Боброва и Артема Бикова. Редакция URA.RU уверена: дело Дениса должно было стать одним из путей к уголовному делу против них. Сейчас их активы национализированы, а Бобров и его бизнес-партнер Татьяна Черных находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.