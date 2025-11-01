Актера Романа Попова проводили в последний путь в Москве
После кремации прах Романа Попова развеют над водами Черного моря
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершилась церемония прощания с актером Романом Поповым, ушедшим из жизни в возрасте 40 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на церемонии.
«Церемония завершилась. Гроб вынесли», — передал корреспондент URA.RU. Мероприятие проходило в Центральной клинической больнице №1, где собрались родные, друзья и коллеги артиста. Гражданская панихида продлилась до 13:00 по московскому времени. Вынос гроба Романа Попова стал завершающим моментом церемонии прощания.
Тело актера будет кремировано. После кремации прах Романа Попова развеют над водами Черного моря.
