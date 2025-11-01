«Страшно быстро это все»: слова Гарика Харламова на прощании с Романом Поповым

Артист Гарик Харламов на прощании с актером Романом Поповым Фото: Виктор Васильев

Известный комик Гарик Харламов на церемонии прощания с актером Романом Поповым вспомнил о победе друга над болезнью несколько лет назад и о неожиданном рецидиве. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В 2018 году он победил болезнь. Это правда. Тогда это казалось невероятным чем-то. И когда это случилось, я помню. Мы про это говорили, он сам рассказывал об этом даже. Но, к сожалению, вернулось. Страшно быстро это все», — сказал Харламов.

В субботу, 1 ноября, в ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ прошла церемония прощания с Романом Поповым. Популярный актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака головного мозга.

На прощание пришли коллеги и близкие: Олег Верещагин, Ирина Темичева, Александр Асташенок, Арсений Бородин, Сергей Бурунов, Гарик Харламов и другие. Рядом с ними находились мама Светлана Эдуардовна, супруга Юлия, сын Федор и дочери Лиза и шестилетняя Марта.