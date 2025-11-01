От штрафов до сотрудничества с США: названы новые причины пропажи семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых продолжаются с сентября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
История пропажи семьи красноярского бизнесмена Сергея Усольцева продолжает обрастать новыми деталями. Поиски, которые ведутся с сентября, пока не дали результатов.
«Глава семьи, Сергей Усольцев, неоднократно привлекался к административной ответственности», — пишет «112». Большинство дел касались нарушений финансового и налогового законодательства. В центре внимания контролирующих органов оказалась принадлежащая бизнесмену компания ООО «Международный Центр Развития-Железногорск».
В конце 1990-х годов бизнесмен принимал участие в программе Департамента энергетики США под названием «Инициатива атомных городов». Программа реализовывалась в его родном Железногорске. После участия в американской программе Сергей Усольцев стал активно критиковать российскую власть и ее экономическую политику. В одном из интервью 2015 года бизнесмен высказывался крайне негативно о состоянии экономики страны.
Поиски семьи Усольцевых продолжаются с сентября. Тогда Сергей вместе с женой и пятилетней дочерью отправился в поход в горы Красноярского края. С определенного момента связь с семьей прервалась, и они перестали выходить на контакт. Спасатели и волонтеры прочесали обширную территорию предполагаемого маршрута семьи, однако никаких следов их пребывания обнаружить не удалось.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.