От штрафов до сотрудничества с США: названы новые причины пропажи семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых продолжаются с сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

История пропажи семьи красноярского бизнесмена Сергея Усольцева продолжает обрастать новыми деталями. Поиски, которые ведутся с сентября, пока не дали результатов.

«Глава семьи, Сергей Усольцев, неоднократно привлекался к административной ответственности», — пишет «112». Большинство дел касались нарушений финансового и налогового законодательства. В центре внимания контролирующих органов оказалась принадлежащая бизнесмену компания ООО «Международный Центр Развития-Железногорск».

В конце 1990-х годов бизнесмен принимал участие в программе Департамента энергетики США под названием «Инициатива атомных городов». Программа реализовывалась в его родном Железногорске. После участия в американской программе Сергей Усольцев стал активно критиковать российскую власть и ее экономическую политику. В одном из интервью 2015 года бизнесмен высказывался крайне негативно о состоянии экономики страны.

Продолжение после рекламы