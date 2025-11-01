Логотип РИА URA.RU
Происшествия

От штрафов до сотрудничества с США: названы новые причины пропажи семьи Усольцевых

Глава пропавшей семьи Усольцевых неоднократно получал штрафы
01 ноября 2025 в 17:16
Поиски семьи Усольцевых продолжаются с сентября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

История пропажи семьи красноярского бизнесмена Сергея Усольцева продолжает обрастать новыми деталями. Поиски, которые ведутся с сентября, пока не дали результатов.

«Глава семьи, Сергей Усольцев, неоднократно привлекался к административной ответственности», — пишет «112». Большинство дел касались нарушений финансового и налогового законодательства. В центре внимания контролирующих органов оказалась принадлежащая бизнесмену компания ООО «Международный Центр Развития-Железногорск».

В конце 1990-х годов бизнесмен принимал участие в программе Департамента энергетики США под названием «Инициатива атомных городов». Программа реализовывалась в его родном Железногорске. После участия в американской программе Сергей Усольцев стал активно критиковать российскую власть и ее экономическую политику. В одном из интервью 2015 года бизнесмен высказывался крайне негативно о состоянии экономики страны.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются с сентября. Тогда Сергей вместе с женой и пятилетней дочерью отправился в поход в горы Красноярского края. С определенного момента связь с семьей прервалась, и они перестали выходить на контакт. Спасатели и волонтеры прочесали обширную территорию предполагаемого маршрута семьи, однако никаких следов их пребывания обнаружить не удалось.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

