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11 мая 2017
21:49  11 мая 2017 0

Бортпроводники United Airlines заставили пассажирку мочиться при всех

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
United Airlines не впервые попадает в скандальную историюФото: Pixabay

Бортпроводники американской компании United Airlines во время полета отказались пускать в туалет пассажирку, страдающую гиперактивностью мочевого пузыря. В итоге женщине пришлось мочиться в стакан в присутствии других пассажиров.

Жительница города Канзас-Сити Николь Харпер, летевшая на рейсе со своей семьей, утверждает, что проинформировала бортпроводников о своем специфическом диагнозе, однако ей в грубой форме приказали не покидать своего посадочного места. После того, как женщина использовала стакан не по назначению, один из сотрудников компании попросил опорожнить его в уборочной.

«Она (стюардесса — прим. ред.) фактически сделала мне выговор, отчитывала меня, пока мы шли по проходу, а другие люди слушали», — цитирует слова Харпер «Лента.ру».

Позже United Airlines опубликовала официальное заявление, в котором утверждается, что бортпроводники не предполагали, для чего пассажирке понадобился стакан. Представители компании сообщили, что уже связались с пассажиркой для прояснений всех деталей инцидента.

Ранее United Airlines оказалась в центре скандала после того, как полиция насильно выволокла из самолета пассажира, отказавшегося добровольно покидать борт.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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